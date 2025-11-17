Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie od "Księcia Radomia"

Patryk Kaczmarczyk zrobił show w walce wieczoru gali XTB KSW 112, która odbyła się 16 listopada w Szczecinie. "Książę Radomia" pokonał Adama Soldajewa przez poddanie w piątej rundzie. 27-latek zasłużenie zgarnął tymczasowy pas mistrza federacji KSW w federacji piórkowej. Obecnie Kaczmarczyk ma na swoim koncie już 13 zwycięstw w zawodowym MMA. Trzykrotnie z kolei musiał uznać wyższość rywali.

Kaczmarczyk z zaproszeniem dla Nawrockiego

Kaczmarczyk - przed zdobyciem tymczasowego mistrzostwa KSW - pokonywał m.in. takich zawodników jak: Ahmed Vila, Daniel Rutkowski, Danu Tarchila czy Pascal Hintzen. Nie mogła dziwić jego wielka radość po wygranej rywalizacji z Soldajewem.

Ostatnio Kaczmarczyk pojawił się w studiu "Kanału Sportowego" razem ze swoim pasem. W pewnym momencie zwrócił się do prezydenta RP Karola Nawrockiego. Pojawił się nawet wątek najważniejszej osoby w amerykańskiej polityce.

- Bardzo często widzimy Donalda Trumpa na galach UFC. To jest duży prestiż (...) Chciałbym z tej strony serdecznie zaprosić prezydenta Karola Nawrockiego na galę w Radomiu - podkreślił.

Wartości patriotyczne u Kaczmarczyka. "Widzę, jak prezydent mówi o historii"

Polski zawodnik MMA przypomniał, że w Radomiu nie będzie walczył, ale przyznał, iż chętnie usiądzie obok Karola Nawrockiego.

- Prezydent ogląda sporty walki, trenuje. Bardzo chciałbym go zobaczyć na gali KSW. Nawet mój ostatni występ pokazuje, że przedstawiam wartości patriotyczne. Widzę, jak prezydent mówi o historii i przywiązuje do niej ogromną wagę w przemówieniach. Totalnie nie poruszam tutaj wątków politycznych - dodał.

Nie można wykluczyć, że Nawrocki skorzysta z zaproszenia. Podczas trwającej od 6 sierpnia prezydenckiej kadencji kilkukrotnie pojawiał się już na wydarzeniach sportowych.