Kompromitacja Marciniaka w arcyważnym dla Polaków meczu. "Absolutna hańba"

Od początku wybór Szymona Marciniaka na sędziego meczu Szkocja - Dania budził kontrowersje. To spotkanie miało wpływ na sytuację Polski w barażach, czy będzie losowana z pierwszego czy drugiego koszyka, a do jego prowadzenia wyznaczono polskiego arbitra. Niektórzy dopatrywali się konfliktu interesów, ale UEFA i FIFA postrzegają Marciniaka jako jednego z czołowych arbitrów, który nadaje się do pracy przy kluczowych spotkaniach.

REKLAMA

Zobacz wideo Skandal na Stadionie Narodowym! Wandalizm, patologia

Marciniak na ustach wszystkich po meczu Szkocja - Dania

W trakcie spotkania Szymon Marciniak podjął dwie decyzje, które miały wyraźny wpływ na przebieg gry. Krótko po rozpoczęciu drugiej połowy podyktował rzut karny dla Danii. Faul miał miejsce na pograniczu pola karnego. Szkoci uważali, że to powinien być co najwyżej rzut wolny.

W 61. minucie postanowił wyrzucić z boiska Rasmusa Kristensena po drugiej żółtej kartce (pierwszą zobaczył pod koniec pierwszej połowy) za przetrzymywanie rywala. VAR nie mógł interweniować, bo to nie był faul na bezpośrednią czerwoną kartkę. U Duńczyków panuje przekonanie, że Kristensen został niesłusznie odesłany do szatni przed czasem.

- Dostaliśmy czerwoną kartkę, której moim zdaniem nie było. Nie chcę mówić o arbitrze, ale mimo że strzelili gola, wróciliśmy do gry i dalej graliśmy swoje - mówił po meczu Morten Hjulmand, duński piłkarz.

Ale w sieci są komentarze krytycznie oceniające pracę Marciniaka w całym meczu. "Zawodnik meczu: Szymon Marciniak. Absolutna hańba w niezwykle ważnym meczu, w którym walczą o miejsce na mistrzostwach świata. Okropne decyzje" - stwierdził fiński dziennikarz Feliks Heikkinen.

Pod jego wpisem zaangażowali się polscy kibice, przypominając, że w ekstraklasie Marciniak popełnił najwięcej błędów ze wszystkich arbitrów i ma tendencję, by wyrastać na postać, o której najwięcej mówi się po meczach. Podobnie ma być przy meczach Ligi Mistrzów.

"Szymon Marciniak dziś wieczorem całkowicie stracił tytuł 'najlepszego sędziego sportowego na świecie'", "Marciniak się skompromitował, nikt by za to nie pokazał drugiej żółtej kartki" - czytamy w innych wpisach na Twitterze nt. polskiego arbitra.

"Szkocja będzie ogromnie pokrzywdzona rzutem karnym dla Danii" - zakładał w trakcie meczu brytyjski dziennikarz Mike White.

"Oj będzie bardzo głośno o tej decyzji Marciniaka" - przekonywał po rzucie karnym dla Danii Krzysztof Sobczak z Radia ZET.

Zobacz też: Absolutny dramat Polaków w 93. minucie. Fatalne wieści ws. baraży MŚ

Szkocja wygrała 4:2 i awansowała na mundial pierwszy raz od 1998 r. Dania miała przed listopadowymi meczami pierwsze miejsce w grupie i autostradę do awansu, ale nie skorzystała z okazji. Będzie losowana w barażach z pierwszego koszyka. Losowanie odbędzie się w czwartek.