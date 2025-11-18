Niebywałe sceny z Marciniakiem w roli głównej! Oto rywale Polski w barażach MŚ

W ostatnim czasie o koszykach mówi się i piszę więcej niż przed Świętami Wielkanocnymi. Taka jednak robi się specyfika polskiego futbolu. Eliminacje wielkich turniejów robią się dla nas coraz trudniejsze, a w związku z tym już trzeci raz z rzędu trafiamy do ich playoffów. Tu właśnie głośno jest o podziale na koszyki, które determinują rywali. Polska tylko raz była w barażach rozstawiona (przed Euro 2024), dzięki temu wówczas zagraliśmy z Estonią i Walią, na ME awansowaliśmy. Przed mundialem w Katarze w uprzywilejowanej pozycji nie byliśmy, ale w bitwie o mundial pomogło nam wykluczenie z playoffów Rosji, a Szwecję udało się ograć u siebie. Przed MŚ 2026 też nie unikniemy najtrudniejszych rywali.

Koszyk 1. dla Danii. Polsce zabrakło kilku minut

To dlatego, że Polska ostatecznie znajdzie się w 2. koszyku. Ekipa Jana Urbana 26 i 31 marca nie zagra zatem z tymi, co również są w 2. koszyku: Walią, Czechami i Słowacją.

To nie tylko rezultat wyników Biało-Czerwonych, ale też niekorzystnych rozstrzygnięć na finiszu eliminacji. Aby Polska znalazła się w 1. koszyku, musiały spełnić się łącznie 4. warunki. Dwa z nich były niemal pewne, dlatego wygraną Belgii z Liechtensteinem (7:0), czy brak triumfu Kosowa nad Szwajcarami różnicą co najmniej 6 goli (było 1:1) traktujemy jako coś mocno zakładanego. Oczy kibiców ostatniego dnia eliminacji zwrócone były przede wszystkim na Wiedeń i Glasgow.

W pierwszym z tych spotkań korzystne dla Polski był co najmniej remis Austrii z Bośnią i Hercegowiną. Austria była faworytem, męczyła się, przegrywała, ale ostatecznie zremisowała 1:1. W drugim starciu trzeba było liczyć na to, że Duńczycy nie przegrają wyjazdowego starcia ze Szkocją. Takie wyniki były wskazane, gdyż gdyby to Austriacy lub Duńczycy nie wygrali swoich grup, to znaleźliby się w barażach. Ponieważ są wyżej notowani od Polski, zepchnęliby nas z 1. koszyka do 2.

W Glasgow było gorąco. Po szybko strzelonym golu przez gospodarzy Dania nacierała. Straty odrobiła w 2. połowie po podyktowaniu rzutu karnego przez Szymona Marciniaka. Polski arbiter zdecydował także, że Duńczycy mecz dogrywali w osłabieniu na skutek czerwonej kartki. Do 90 minuty był remis 2:2, który cieszył i Duńczyków i Polaków. Dawał Polsce 1. koszyk. W ostatnich doliczonych minutach meczu gole strzelili jednak gospodarze i to dwa. To oni wygrali grupę i jadą na mundial. Dania, która trafiła do playoffów, znajdzie się w 1. koszyku, kosztem Polski.

Teraz dla nas najważniejszym koszykiem - przynajmniej na początku jest ten trzeci. Pierwszy mecz 26 marca zagramy z jedną z umieszczonych w nim drużyn. To: Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo. Drużyny w naszym zasięgu, choć niewygodne. Mecz z którymś z tych rywali będzie rozgrywany w Polsce. Niemal pewne jest to, że na PGE Narodowym.

Jeśli Polska wygra z jednym z tych rywali, zagra ze zwycięzcą jednego z meczu drużyn z koszyka 1 i 4. Tam z najsilniejszych drużyn są m.in Włosi, czy Turcy. Czy będziemy gospodarzem tego meczu rozstrzygnie losowanie. Te odbędzie się jednocześnie z losowaniem par barażowych, w czwartek 20 listopada o godz. 13.00.

Koszyki przed losowaniem baraży MŚ 2026