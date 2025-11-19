Sensacyjny transfer Lewandowskiego? Oferta na stole! Tak chcą go przekonać

AC Milan odrodził się pod wodzą nowego-starego trenera Massimiliano Allegriego, jest w czołówce tabeli Serie A, ale ma duży problem z pozycją środkowego napastnika. W tym sezonie Meksykanin Santiago Gimenez w jedenastu meczach zdobył tylko jednego gola (w Pucharze Włoch, w lidze w dziewięciu starciach nie trafił ani razu!) i miał dwie asysty. Jego zmiennik Francuz Christoper Nkunku w ośmiu spotkaniach strzelił jedną bramkę i miał jedną asystę. Obaj piłkarze zawodzą.

Oto plan Milanu, jak pozyskać Roberta Lewandowskiego

Nic zatem dziwnego, że prezesi Milanu szukają napastnika. Jednym z priorytetów na liście transferowych jest pozyskanie Roberta Lewandowskiego, któremu z FC Barceloną kończy się umowa po zakończeniu tego sezonu.

Teraz nowe fakty w tej sprawie przedstawił dziennikarz Luis Miguel Sanz z hiszpańskiego "Sportu". Napisał, że działacze Milanu już pogodzili się z faktem, że Lewandowski nie trafi do Mediolanu podczas najbliższego zimowego okienka transferowego. Włodarze są jednak na tyle zdeterminowani, by pozyskać Lewandowskiego, że są gotowi zaoferować mu umowę nawet na przynajmniej dwa sezony.

"Włoski klub jasno daje do zrozumienia, że zabiega o polskiego napastnika i ma nadzieję wygrać walkę, składając mu atrakcyjną ofertę, co najmniej dwuletnią, pod warunkiem że Barcelona nie zdecyduje się na przedłużenie jego kontraktu. Plan Milanu zakłada wypożyczenie napastnika w styczniowym oknie transferowym, aby złagodzić problemy z ofensywą, a następnie, od czerwca, całkowite zaangażowanie w Lewandowskiego, dążąc do uczynienia z niego głównego strzelca drużyny. Dla Milanu doświadczeni Modrić i Lewandowski mogą być kluczem do sukcesu projektu - pisze "Sport".

Milan już zimą być może pozyska Niclasa Fullkruga, 32-letniego napastnika West Ham.

"Fullkrug nie przeżywa obecnie najlepszego okresu w karierze, głównie z powodu kilku nadmiernych urazów mięśniowych, ale wiadomo, że w styczniu wybór jest ograniczony i czasem trzeba "zadowolić się" tym, co jest dostępne. Przy jego warunkach fizycznych nie da się jednak zaprzeczyć, że Niemiec jest typem środkowego napastnika, którego potrzebują Milan i Allegri" - czytamy na acmilan.com.

Milan po 11 spotkaniach z 22 punktami jest na trzecim miejscu w Serie A. Do prowadzącego duetu: Inter Mediolan i AS Roma traci po dwa punkty.

Już w niedzielę, 23 listopada derby Mediolanu: Inter - Milan. Początek meczu o godz. 20.45.