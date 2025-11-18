Wszystko jasne, gorzej być nie mogło. Oto koszyki baraży na MŚ

Polscy piłkarze powalczą w barażach o awans na mistrzostwa świata. Choć byliśmy tego pewni już przed meczem z Holandią, to i tak Biało-Czerwoni musieli się pokazać z jak najlepszej strony, by nie stracić potrzebnych punktów. Ostatecznie wywalczyliśmy remis 1:1 z wyżej notowanym rywalem i zatriumfowaliśmy z Maltą 3:2 po bardzo słabym meczu.

Austria i Dania walczyły o pierwszy koszyk baraży dla Polski

Taki wynik jeszcze nie dawał nam pewnego pierwszego koszyka. Musieliśmy się oglądać za innymi rywalami. Wśród nich byli m.in. Niemcy, którzy - na szczęście dla Polski - wygrali ze Słowacją 6:0. W pozostałych spotkaniach Austria nie mogła przegrać z Bośnią i Hercegowiną, a Dania ze Szkocją.

Niestety te mecze zaczęły się bardzo słabo dla Polaków, bo Austriacy przegrywali od 12. minuty po trafieniu Tabakovicia. W 43. minucie Laimer doprowadził do wyrównania, ale arbiter dopatrzył się przewinienia. Z kolei Duńczycy stracili gola w 3. minucie, a autorem tego przepięknego trafienia był Scott McTominay, który popisał się przewrotką w stylu Cristiano Ronaldo z Juventusem w Lidze Mistrzów.

Ostatecznie Duńczycy wyrównali w 57. minucie po golu Hojlunda z rzutu karnego, ale od 61. minuty grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Kristensena. W 78. minucie Gregoritsch wcisnął gola na 1:1 dla Austrii, co wciąż dawało Polakom nadzieje na pierwszy koszyk. Niestety w tej samej minucie Shankland ponownie dał prowadzenie Szkotom w meczu z Duńczykami.

Baraże o MŚ: Tak wyglądają koszyki

Mimo osłabienia w 82. minucie Dorgu dał radę doprowadzić do wyrównania. Wynik w meczu Austria Bośnia się nie zmienił, ale na trzy minuty przed końcem w 93. minucie Tierney strzelił dla Szkocji na 3:2. W dziewiątej minucie doliczonego czasu czwartego gola strzelił McLean i tym samym to Szkocja awansuje bezpośrednio na mundial, a Dania będzie walczyła w barażach.

To również oznacza, że Polacy nie utrzymali pierwszego koszyka i w półfinale trafią na jeden z tych zespołów: Irlandia, Albania, Kosowo, Bośnia i Hercegowina. W finale będą rywalizować ze zwycięzcą meczu: koszyk 1 vs koszyk 4.

Koszyk 1: Włochy, Turcja, Ukraina, Dania

Koszyk 2: Walia, Czechy, Słowacja, Polska

Koszyk 3: Irlandia, Albania, Kosowo, Bośnia i Hercegowina

Koszyk 4: Szwecja, Rumunia, Irlandia Płn., Macedonia Płn.

Baraże o awans na MŚ: Kiedy Polacy poznają rywala?

W czwartek 20 listopada o godz. 13:00 w Zurychu odbędzie się losowanie baraży. W półfinałach zmierzą się drużyny z pierwszego koszyka vs drużyny z czwartego koszyka oraz drużyny z drugiego koszyka vs drużyny z trzeciego koszyka. Zwycięzcy tych meczów zagrają w finale.

Półfinały zostaną rozegrane 26 marca, a finały zaplanowano na 31 marca. Zwycięzcy tego decydującego spotkania zagrają na mistrzostwach świata, które odbędą się w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych w 2026 roku.