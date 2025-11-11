FIFA ukarała były klub Grzegorza Krychowiaka

Grzegorz Krychowiak zakończył piłkarską karierę. - Nie dostałem oferty, która by mnie satysfakcjonowała w 100 procentach. Nie chodzi tylko o względy piłkarskie, ale to, w jakim kraju się znajdujesz, gdzie mieszkasz, warunki, dlatego że jestem już w takim etapie swojego życia, że nic nie muszę. Nadal piłka sprawa mi dużo przyjemności, ale już nie ma takiej ekscytacji, jak kiedyś była. I tego mi brakuje - tłumaczył. Trzy ostatnie kluby w jego karierze, nie licząc Mazura Radzymin: Anorthosis Famagusta, Abha Club oraz Al-Shabab.

Duże problemy byłego klubu Krychowiaka. Ukraińskie media są przekonane

Jak się okazuje, saudyjski Al-Shabab, w którym Krychowiak występował w latach 2022-23 i rozegrał dla niego 30 spotkań, ma obecnie duże problemy. Portal sport.nv.ua ujawnił, że FIFA nałożyła na klub karę za nieuiszczenie pełnej kwoty za transfer Georgija Buszczana z Dynama Kijów. Tym samym saudyjska drużyna nie będzie mogła w najbliższym czasie pozyskać nowych piłkarzy.

Bramkarz przeszedł do Al-Shabab w styczniu. Portal Transfemarkt podaje, że zapłacono za niego trzy mln euro. Rzekomo płatność nie została jednak sfinalizowana. Saudyjczycy zarzekają się, że lada moment spłacą dług, a niebawem przeleją na konto ukraińskiej drużyny 500 tys. dolarów. 31-latek, choć był ulubieńcem publiczności, został we wrześniu wypożyczony do Polissii Żytomierz.

Na początku września był jeszcze powołany na zgrupowanie reprezentacji Ukrainy, natomiast w nowym zespole pełni jedynie rolę rezerwowego. Rozegrał dla niego dotąd tylko jedno spotkanie. I była to jedyna porażka, odkąd wrócił do Ukrainy. Polissia przegrała w meczu Pucharu Ukrainy z Ruchem Lwów (0:3). Na ten moment pierwszym bramkarzem zespołu jest Yevgen Volynets.

Polissia po 12. kolejkach ligowych zajmuje trzecią pozycję w tabeli, mając w dorobku 23 pkt. Liderem jest Szachtar Donieck (27 pkt), który wyprzedza ŁNZ Czerkasy (23 pkt). Najbliższy mecz zespół Buszczana rozegra po przerwie reprezentacyjnej - dokładnie 23 listopada, kiedy zmierzy się u siebie z zespołem Epitsentru.