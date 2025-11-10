Ogłaszają, co się stanie na meczu Polska - Holandia. "Pierwszy raz w historii"

PZPN już od jakiegoś czasu próbował - we współpracy ze stowarzyszeniem "To my Polacy" - sprawić, żeby doping na Stadionie Narodowym był bardziej żywiołowy. Bez większego powodzenia. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że na zbliżającym się meczu kadry przeciwko Holandii będzie naprawdę głośno.

Będzie zorganizowany doping na Stadionie Narodowym. "Pierwszy raz w historii"

A wszystko dlatego, że najwidoczniej powiązane z PZPN-em stowarzyszenie "To my Polacy" doszło do porozumienia z innymi grupami kibicowskimi w Polsce. Jeszcze w październiku w mediach społecznościowych stowarzyszenia można było przeczytać, że "atmosferę z Kowna przenosimy do Warszawy". Niedługo potem do zapisów na zakup biletów zaczęły zachęcać stowarzyszenia kibiców innych klubów.

"Pierwszy raz w historii Stadionu Narodowego za jedną z bramek uformuje się młyn, w którym znajdą się ekipy kibicowskie z całej Polski. Nie zabraknie również gdańskiej Lechii, będzie nas kilkuset. Duże wydarzenie i szansa na nowe otwarcie w kontekście meczów kadry narodowej" - napisał na Twitterze jeden z fanów Lechii Gdańsk.

Można więc spodziewać się, że na trybunach Stadionu Narodowego zasiądzie przynajmniej kilka tysięcy osób, które normalnie biorą udział w dopingu na stadionach Ekstraklasy - jeśli wszystko pójdzie po myśli organizatorów, to na domowym meczu kadry pierwszy raz od wielu lat będzie naprawdę głośno.

Podobnie jak miesiąc temu na Litwie, gdy na stadionie w Kownie niosły się przyśpiewki takie jak "Gdybym jeszcze raz miał urodzić się, znów bym tobie Polsko oddał życie swe". I PZPN-owi na pewno zależałoby, żeby takie obrazki pojawiły się ponownie.

Tylko że fani pokazali się w Kownie również z jeszcze innej strony. "Niestety, im dłużej trwało spotkanie, tym zachowanie naszych kibiców przestawało być wzorowe" - pisał Konrad Ferszter ze Sport.pl.

Co zobaczymy w Warszawie? To okaże się już za kilka dni. Polacy zagrają z Holandią na Stadionie Narodowym w piątek 14 listopada o godzinie 20:45.