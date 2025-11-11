Robert Lewandowski znów zyskał rozgłos, a to za sprawą hat-tricka strzelonego dla FC Barcelony w ligowym meczu z Celtą Vigo (4:2). Jednak o reprezentancie Polski pisze i mówi się również ze względu na możliwą zmianę otoczenia (jego umowa w stolicy Katalonii wygasa z końcem czerwca 2026 r.).

Robert Lewandowski łączony z AC Milanem. "Konkretna opcja"

Od pewnego czasu głośno jest o możliwych przenosinach napastnika do AC Milanu. Temat wydaje się poważny, o czym informuje wtorkowe wydanie "Tuttosportu". "Zainteresowanie Milanu Lewandowskim to nie tylko fantazja, ale konkretna opcja, którą zarząd rozważa od września" - czytamy (cytaty za milanworld.net).

Włoski dziennik ujawnia, jak wygląda sytuacja. "Chociaż Barcelona ma jednostronną opcję przedłużenia kontraktu do czerwca 2027 r., istnieje 'dżentelmeńska umowa' która sprawi, że przedłużenie wejdzie w życie tylko wtedy, gdy zawodnik o to poprosi. W przeciwnym razie Barcelona nie będzie robić żadnych przeszkód w jego odejściu" - wytłumaczono.

Robert Lewandowski i AC Milan są na siebie skazani? "Wyraźne zapotrzebowanie"

Ten ruch wydaje się interesujący dla obu stron. W Milanie "istnieje wyraźne zapotrzebowanie na produktywnego i niezawodnego napastnika", a "poprzednie sukcesy z doświadczonymi piłkarzami (Zlatan Ibrahimović, Mario Mandzukić, Olivier Giroud) potwierdziły skuteczność takich inwestycji". Polak ma być niezainteresowany wyjazdem do Arabii Saudyjskiej czy Stanów Zjednoczonych i chce dalej grać na wysokim poziomie w Europie, "idąc w ślady mistrzów pokroju Luki Modricia, którzy wybrali Włochy jako swój ostatni wielki etap".

Włoski klub ma być w kontakcie z otoczeniem zawodnika, "wyrażając chęć negocjacji". "Wszystkie rozmowy koncentrują się na czerwcu, ponieważ Lewandowski zamierza dokończyć sezon w Barcelonie" - podkreślono. A sam Milan po zimowym oknie transferowym będzie w stanie lepiej określić swoje możliwości finansowe.

Od początku rozgrywek Robert Lewandowski zaliczył 12 występów w FC Barcelonie. Strzelił siedem goli, nie zanotował żadnej asysty.