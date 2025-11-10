Reprezentant odmówił przyjazdu na kadrę. Selekcjoner powiedział, co o tym myśli

- W reprezentacji powinny obowiązywać te same reguły wszystkich. Jeżeli reprezentację traktujemy jako coś świętego, to niech ona będzie święta, a nie róbmy tak, że dla tych będzie święta zawsze, a dla Roberta Lewandowskiego może będzie od wtorku - krytykował Roberta Lewandowskiego komentator TVP Jacek Laskowski. Wszystko przez to, że kapitan kadry zamiast na zgrupowanie reprezentacji, poleciał do Stanów Zjednoczonych, gdzie weźmie udział w obchodach Święta Niepodległości. Lewandowski na zgrupowanie jednak przyjedzie - choć z małym opóźnieniem.

Włosi też mają problem ze swoją gwiazdą. Gattuso mówi wprost

Okazuje się, że nawet większy problem ma reprezentacja Włoch. Gennaro Gattuso w najbliższych meczach z Mołdawią i Norwegią nie będzie mógł skorzystać z usług Federico Chiesy. Włoch... odrzucił powołanie. Przyznał to sam szkoleniowiec w trakcie konferencji prasowej.

- Często z nim rozmawiam. Musimy szanować decyzje i problemy każdego z nas. Dobrze wiemy o czym sobie mówimy i muszę szanować to, co powie mi zawodnik. Nic więcej nie mogę powiedzieć - stwierdził szkoleniowiec. - To już czwarty czy piąty raz kiedy muszę to tłumaczyć - dodał Gattuso.

Grający w Liverpoolu Chiesa do niedawna był kluczowym zawodnikiem reprezentacji Włoch. Do niedawna, bo po raz ostatni Włosi mogli na niego liczyć... w trakcie zeszłorocznych mistrzostw Europy. Od tego czasu nie zagrał w żadnym meczu włoskiej kadry.

Włosi rozgrywają kiepskie eliminacje. Wszystko wskazuje na to, że będą musieli brać udział w barażach. Reprezentacja Włoch w teorii może jeszcze wyprzedzić Norwegów, ale bardziej prawdopodobny jest scenariusz, w którym oba zespoły będą miały tyle samo punktów - a w takim wypadku Norwedzy awansują bezpośrednio, bo mają dużo lepszy bilans bramkowy od zespołu Gattuso.