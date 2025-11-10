Lech Poznań może pobić rekord! Oni są warci miliony euro

Lech Poznań przegrał w niedzielę z Arką Gdynia (1:3) i jest jednym z licznych klubów Ekstraklasy, który w tym sezonie regularnie zawodzi kibiców. Wydaje się, że coraz bliżej zwolnienia jest trener Niels Frederiksen - a przecież Duńczyk dopiero co doprowadził Lecha do mistrzostwa Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Sebastian Staszewski, autor książki „Lewandowski. Prawdziwy": Robert oglądał wywiad o książce u Rymanowskiego. Pozwu nie mam

Lech ściągnie piłkarzy z Bułgarii? Obejrzeli "wieczne derby"

Wygląda na to, że Lech już rozgląda się za zimowymi wzmocnieniami. Bułgarski "Telegraf" informował ostatnio, że skaut zespołu mistrza Polski pojawił się na derbowym meczu Lewski Sofia - CSKA Sofia (0:1). Poznaniacy mają być zainteresowani ściągnięciem dwóch zawodników zespołu gospodarzy - Swetosława Wucowa i Marina Petkowa.

Według "Telegrafu" już latem inny polski klub - Raków Częstochowa - złożył ofertę za Petkowa. Wtedy częstochowianie mieli być gotowi wydać na 20-krotnego reprezentanta kraju 1,5 mln euro, ale rozmowy upadły na samym finiszu.

22-letni Petkow rozegrał w tym sezonie już 22 mecze, w których strzelił siedem goli i zanotował dwie asysty. Serwis "Transfermarkt" od września wycenia go na 3,5 mln euro - gdyby Lech tyle zapłacił, to pobiłby rekord transferowy Ekstraklasy.

Drugi z Bułgarów - bramkarz Swetosław Wucow - również jest reprezentantem kraju. W drużynie narodowej rozegrał 10 spotkań. W tym sezonie zachował 11 czystych kont w 22 meczach. Serwis "Transfermarkt" wycenia go na 2 mln euro.

Do zimowego okienka transferowego pozostaje jeszcze trochę czasu. Teraz piłkarze Lecha Poznań mają chwilę wytchnienia - rozpoczęła się przerwa reprezentacyjna. Mistrzowie Polski wrócą do gry dopiero 23 listopada - tego dnia zagrają u siebie z Radomiakiem Radom.