Od kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, to jej reprezentacje narodowe oraz kluby nie mogą grać w rozgrywkach międzynarodowych. Rosjanie muszą zadowolić się sparingami - zazwyczaj przeciwko drużynom, które nie wzbudzają większego zainteresowania. Czy to się wkrótce zmieni? W innych sportach już widać pierwsze sygnały. Ostatnio ugięła się federacja World Aquatics, która dopuści rosyjskie i białoruskie zespoły do rozgrywek waterpolo.

Oto plan Rosjan na powrót do piłki. Nabiorą UEFA i FIFA?

Oczywiście w piłce nożnej taka decyzja odbiłaby się dużo szerszym echem, więc do tej pory co najwyżej sprawdzano popularność podobnych pomysłów. Rosjanie oczywiście wciąż liczą na jak najszybszy powrót. Teraz okazuje się, że mają pomysł, do którego będą chcieli przekonać UEFA oraz FIFA.

Portal football24.ua informuje - powołując się na rosyjski Sport Baza - że UEFA oraz FIFA mają rozważać przywrócenie rosyjskiej reprezentacji kobiet do rozgrywek międzynarodowych. Tym samym Rosjanki (pod neutralną flagą) miałyby walczyć o awans na kolejny mundial.

Kobiety grałyby swoje mecze poza granicami Rosji. Rosyjskie piłkarki miały już zostać nawet poinformowane o możliwym powrocie do gry.

W ten sposób miałaby zostać przetestowana reakcja piłkarskiego świata - jeżeli nie byłaby ona zbyt negatywna, to UEFA oraz FIFA mogłyby zacząć pracować nad ściąganiem kolejnych sankcji, którymi teraz objęte są rosyjskie zespoły. I na to właśnie liczą Rosjanie.

Ukraiński portal podkreśla, że "utworzyłoby to niebezpieczny precedens, w którym agresja zbrojna jednego kraju staje się nieistotna, jeżeli reakcja jest spokojna".

Pozostaje mieć nadzieję, że - tak jak w przeszłości - podobne propozycje ostatecznie nie wejdą w życie.