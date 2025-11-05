Tak Pegula odpowiedziała na zarzuty Świątek. "To nie jest w porządku"

Dziennikarze "Tennis Channel" z okazji halloween przygotowali dla zawodniczek różne wyzwania. Jednym z pytań było to, kto spośród zawodniczek z Touru by cię "zghostował", czyli po prostu zaczął ignorować i przestał odpowiadać na wiadomości.

REKLAMA

Zobacz wideo To dlatego Świątek wygrała Wimbledon! Spełniła marzenie, o którym nam opowiadała

Iga Świątek i pozostałe tenisistki wskazały zawodniczkę, która może "zghostować" koleżankę

Jako pierwsza wypowiedziała się Coco Gauff, która bez zastanowienia wskazała na Jessicę Pegulę. - Robiła to milion razy - powiedziała, śmiejąc się z tego. - Miałyśmy iść do kina wiele razy, kiedy za każdym razem jej mówię "daj mi znać, kiedy będziesz wolna", a ona później idzie sama. Nawet, jak to ona jest tą osobą, która to zainicjowała. Także na 100 proc. Jess - opowiedziała.

Jessica Pegula wskazała na Jelenę Rybakinę, która - jej zdaniem - wydaje się cichą osobą. Z kolei Madison Keys powiedziała, że Coco Gauff, której pogratulowała zwycięstwa, a ta jej nie odpisała. - Ona napisała do mnie po Australian Open i widziałam, że przed tą wiadomością coś jej napisałam, na co nie zareagowała - śmiała się.

Zobacz też: Tak Iga Świątek rozsypuje się na naszych oczach. "Wpadła w panikę"

Amanda Anisimova wskazała tak samo, jak Coco Gauff. - Może po prostu zapomnieć - stwierdziła z uśmiechem na ustach i dodała, że zapyta o numer. Iga Świątek również wymieniła Jessicę Pegulę. - Nie wiem, wydaje mi się, że Aryna i Coco cały czas są na swoich telefonach, więc one odpowiedziałyby na wiadomość. Może Jessika - nie wiem. Jest zajęta sprawami zawodniczek, ma różne spotkania i inne tego typu rzeczy, więc mogłaby zapomnieć, ale nie wiem tego na pewno - podkreśliła.

Jessica Pegula odpiera zarzuty

W późniejszym wywiadzie Jessica Pegula została zapytana o to, że większość zawodniczek wskazało ją jako osobę, która mogłaby zghostować koleżanki z Touru. Zdziwiona tenisistka zaskakująco odpowiedziała. - Nawet Iga. Odpowiadam i to nie jest w porządku - powiedziała z uśmiechem na ustach.

Amerykanka zdradziła, że Amanda Anisimova odezwała się po tym nagraniu i ją przeprosiła. - Napisała, że przeprasza, była zmęczona i że nie chciała mnie tak nazwać. Miałam takie: stara, to nic poważnego, nie obchodzi mnie to - wyznała.

Pegula przyznała się do tego, że Coco Gauff miała rację, jeśli chodzi o sytuację z kinem i zaznaczyła, że w 2026 roku wyjdą gdzieś razem.