Precedens na skalę światową! Wielki triumf Rosjan

W 2022 roku wiele sportowych federacji podjęło decyzję o zablokowaniu występów rosyjskim oraz białoruskim sportowcom. W ostatnim czasie jednak coraz częściej pojawiają się informacje o tym, że reprezentanci tych krajów mają wrócić do międzynarodowej rywalizacji. Jednym ze sportów, w którym już się to dokonało, jest waterpolo.

REKLAMA

Zobacz wideo PGE GiEK Skra Bełchatów w tie-breaku pokonała ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. Bartosz Krzysiek wybrany MVP

World Aquatics, czyli światowa federacja zajmująca się sportami wodnymi, zezwoliła na starty rosyjskich i białoruskich drużyn w rozgrywkach waterpolo od 1 stycznia 2026 roku. Można mówić o precedensie, gdyż jest to pierwszy sport zespołowy, w którym podjęto decyzję o dopuszczeniu Rosjan do startów. Rzecz jasna wciąż obowiązywać będzie przepis o neutralności sportowców.

Chociaż waterpolo nie jest specjalnością rosyjskiego sportu, to te informacje z pewnością ucieszą prezydenta rosyjskiej federacji sportów wodnych, Dmitrija Mazepina. Niedawno wydał on oświadczenie w sprawie rezygnacji ze startów tamtejszych pływaków na pływackich mistrzostwach Europy, które odbędą się w dniach 2-7 grudnia w Lublinie. Decyzja federacji może zmienić jego zdanie.

Waterpolo tak, a co z pływaniem?

World Aquatics zajmuje się nie tylko waterpolo, ale też między innymi pływaniem, pływaniem synchronicznym czy skokami do wody. Oznacza to, że podobne przepisy mogą wkrótce obowiązywać we wszystkich tych sportach. Szefowa Polskiego Związku Pływackiego, Otylia Jędrzejczak, dobitnie uargumentowała swoje stanowisko związane z ewentualnym występem rosyjskich sportowców na zbliżających się zawodach.

"W momencie, kiedy dostawaliśmy organizację mistrzostw, obowiązywała uchwała o zakazie startów dla Rosjan i Białorusinów i w European Aquatics do tej pory ta uchwała obowiązuje" - stwierdziła w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem ze Sport.pl. Swojego stanowiska nie zmieni, nawet jeżeli europejska czy światowa federacja nałoży sankcje w postaci nieprzyznawania Polsce kolejnych imprez pływackich, czy też nawet zagrozi odebraniem lubelskich ME.