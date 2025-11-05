Roman Abramowicz oficjalnie w 2022 roku sfinalizował umowę sprzedaży Chelsea. Nowym właścicielem zostało konsorcjum amerykańskich inwestorów pod przewodnictwem Todda Boehly'ego. Kwota transakcji miała zamknąć się na 5 mld euro. W związku z atakiem Rosji na Ukrainę Wielka Brytania nałożyła na niego sankcje i wszystkie aktywa biznesmena zostały zamrożone.

Niejasna sytuacja byłego właściciela Chelsea. Rząd jest sfrustrowany

Dziennik "Daily Mail" przekazał, że z 2,35 mld funtów uzyskanych ze sprzedaży niespełna połowa trafi do poszkodowanych w wojnie na Ukrainie. Jak się okazuje, większość z tej kwoty to dług wobec firm Abramowicza. Pieniądze zostały zatem zamrożone i publicznie obiecane Ukrainie. Mimo to 1,54 mld zostało uznane jako pożyczki. Tym samym jedynie 'dochód netto' może trafić do 'funduszu charytatywnego'.

Jak obliczono, rzeczywista kwota może wynieść zatem ok. 987 mln funtów (1,04 miliarda euro). Ekspert ds. finansów piłkarskich Kieran Maguire nie jest usatysfakcjonowany. "Oczekiwanie, że cały dochód ze sprzedaży Chelsea trafi do ofiar wojny na Ukrainie, okazało się przesadzone" - przekazał w rozmowie z "The Times". Rzekomo rząd Wielkiej Brytanii wyraził irytację i przypomniał o gotowości do wystąpienia na drogę sądową w celu odblokowania funduszy.

Kanclerz Rachel Reeves, jak i ówczesny minister spraw zagranicznych David Lammy ostrzegli ministrów, że są "niezwykle sfrustrowani". "Rząd jest zdeterminowany, aby dochody ze sprzedaży klubu piłkarskiego Chelsea zostały przeznaczone na cele humanitarne na Ukrainie, po nielegalnej, pełnej inwazji Rosji" - czytamy w oświadczeniu.

Oboz.ua zaznaczył, że Abramowicz najpierw obiecał wypłacić odszkodowania 'wszystkim ofiarom wojny na Ukrainie'. Obecnie podkreśla jednak, że pieniądze są nadal zamrożone, a zgodę musi wydać resortowy organ ds. sankcji.

Na koniec dodano, że wszystkie pieniądze ze sprzedaży sprzed trzech lat pozostają zamrożone na koncie bankowym Fordstam Ltd. Nie trzeba prawdopodobnie wspominać, że jest to była spółka-matka Chelsea, która należy do rosyjskiego biznesmena.