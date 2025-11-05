Powrót na stronę główną
Ekstraklasa na 10. miejscu! Jest pięknie
Polska ekstraklasa jest w najlepszym miejscu od dawna - aż cztery jej kluby grają w europejskich pucharach. Jak wygląda nasza liga na tle Europy? Z odpowiedzią przyszedł ranking przygotowany przez analityków Opta.
Mileta Rajović i Rafał Augustyniak
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

W trwającym sezonie po raz pierwszy w historii aż cztery polskie kluby rywalizują w fazie zasadniczej europejskich pucharów. Lech Poznań, Raków Częstochowa, Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa grają w Lidze Konferencji. Polska piłka klubowa rośnie w siłę, a polski kibic może się zastanawiać: gdzie w świecie pozycjonowany jest nasz futbol? Z odpowiedzią przychodzi nowy ranking przygotowany przez analityków Opta.

Zobacz wideo Młodzi piłkarze zdobywają Wisłę "Nie dzieje się to bez przyczyny"

Cała prawda o ekstraklasie. Ranking pokazał wszystko

"Które ligi piłkarskie są naprawdę najsilniejsze na świecie? Rankingi Opta Power dają nam odpowiedź opartą na danych, wykraczającą poza analizę poszczególnych drużyn i pozwalającą zmierzyć siłę ligi" - czytamy na portalu theanalyst.com.

Na podstawie rankingu przygotowanego i zaprezentowanego we wspomnianym wyżej źródle wnioski nasuwają się same. Najsilniejszą ligą świata jest Premier League, a czołową piątkę uzupełniają La Liga, Bundesliga, Serie A i Ligue 1. Kolejne miejsca zajmują Championship, portugalska Primeira Liga, belgijska Jupiler Pro League, a czołową dziesiątkę domykają dwie ligi spoza Europy: brazylijska Serie A i liga argentyńska. 

Drugą dziesiątkę otwierają: MLS, duńska Superligaen, holenderska Eredivisie i... polska Ekstraklasa. Tak, to nie pomyłka. Polska liga jest 14. najsilniejszą ligą świata, a wyłączając z tego zestawienia ligi zza Oceanu Atlantyckiego i drugi poziom rozgrywkowy w Anglii - jest 10. najsilniejszą ligą w Europie.

Tym samym wyprzedza między innymi takie ligi jak: chorwacka, turecka, szwajcarska, szwedzka, 2. Bundesliga, czy liga japońska.

Najsilniejsze ligi w Europie (tylko pierwszy poziom rozgrywkowy) według Opta:

  • 1. Premier League (Anglia)
  • 2. La Liga (Hiszpania)
  • 3. Bundesliga (Niemcy)
  • 4. Serie A (Włochy)
  • 5. Ligue 1 (Francja)
  • 6. Primeira Liga (Portugalia)
  • 7. Jupiler Pro League (Belgia)
  • 8. Superligaen (Dania)
  • 9. Eredivisie (Holandia)
  • 10. Ekstraklasa (Polska)
  • 11. Prva HNL (Chorwacja)
  • 12. Super Lig (Turcja)
  • 13. Super League (Szwajcaria)
  • 14. Allsvenskan (Szwecja)
  • 15. Eliteserien (Norwegia)

