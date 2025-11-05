W trwającym sezonie po raz pierwszy w historii aż cztery polskie kluby rywalizują w fazie zasadniczej europejskich pucharów. Lech Poznań, Raków Częstochowa, Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa grają w Lidze Konferencji. Polska piłka klubowa rośnie w siłę, a polski kibic może się zastanawiać: gdzie w świecie pozycjonowany jest nasz futbol? Z odpowiedzią przychodzi nowy ranking przygotowany przez analityków Opta.

Cała prawda o ekstraklasie. Ranking pokazał wszystko

"Które ligi piłkarskie są naprawdę najsilniejsze na świecie? Rankingi Opta Power dają nam odpowiedź opartą na danych, wykraczającą poza analizę poszczególnych drużyn i pozwalającą zmierzyć siłę ligi" - czytamy na portalu theanalyst.com.

Na podstawie rankingu przygotowanego i zaprezentowanego we wspomnianym wyżej źródle wnioski nasuwają się same. Najsilniejszą ligą świata jest Premier League, a czołową piątkę uzupełniają La Liga, Bundesliga, Serie A i Ligue 1. Kolejne miejsca zajmują Championship, portugalska Primeira Liga, belgijska Jupiler Pro League, a czołową dziesiątkę domykają dwie ligi spoza Europy: brazylijska Serie A i liga argentyńska.

Drugą dziesiątkę otwierają: MLS, duńska Superligaen, holenderska Eredivisie i... polska Ekstraklasa. Tak, to nie pomyłka. Polska liga jest 14. najsilniejszą ligą świata, a wyłączając z tego zestawienia ligi zza Oceanu Atlantyckiego i drugi poziom rozgrywkowy w Anglii - jest 10. najsilniejszą ligą w Europie.

Tym samym wyprzedza między innymi takie ligi jak: chorwacka, turecka, szwajcarska, szwedzka, 2. Bundesliga, czy liga japońska.

Najsilniejsze ligi w Europie (tylko pierwszy poziom rozgrywkowy) według Opta: