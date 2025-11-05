Głośno o tym, co zrobiła Sabalenka. Jej trener nie mógł już tego znieść

Aryna Sabalenka nie ma jeszcze pewnego awansu do półfinału WTA Finals, mimo że na koncie ma dwa zwycięstwa. Sprawę utrudnił przegrany set we wtorkowym meczu z Jessiką Pegulą. Do tego przed nią spotkanie z Coco Gauff, która wciąż jest w grze o najlepszą czwórkę.

Trener Sabalenki wyszedł z kortu w trakcie jej meczu. "Może przesadziłam"

W trakcie meczu z Pegulą nagle z boksu Sabalenki wyszedł jej trener, Anton Dubrow. Opuścił halę w Rijadzie w trakcie trzeciego seta. Zagraniczne media opisywały, że Dubrow nie mógł już znieść okrzyków Sabalenki w kierunku sztabu, które był pełne złości i frustracji.

Po spotkaniu Sabalenka udzieliła wywiadu, w którym przyznała, że mogła przesadzić ze swoimi reakcjami i pretensjami do sztabu, że nie powinna na trenerze wyładować złych emocji. Zapewniła, że porozmawia z Dubrowem, bo sprawa wymaga wyjaśnienia.

- Tak, może trochę przesadziłam z Antonem. Jeśli nadal tu jest, porozmawiamy, ale nie wiem, gdzie jest. Byłam tak sfrustrowana w środku i próbowałam to po prostu zostawić za sobą. Chyba posunęłam się za daleko. Szczerze mówiąc, myślę, że to była słuszna decyzja z jego strony, że zostawił mnie z tym samą. Naprawdę mnie zdenerwował i zestresował, byłam na niego wściekła. Ale to tak naprawdę pomogło mi wygrać - powiedziała w rozmowie z Tennis Channel.

Aryna Sabalenka pokonała Jessikę Pegulę w trzech setach 6:4, 2:6, 6:3. Mecz Białorusinki z Coco Gauff w czwartek najwcześniej o godzinie 16:30 czasu polskiego. Liderka światowego rankingu wie już, co musi poprawić, by lepiej zagrać z Gauff.

- Muszę grać trochę czystszy tenis, popracować nad serwisem i kilkoma innymi rzeczami. Będę się starać, by zagrać swój najlepszy tenis - dodała.

Sabalenka ma już pewne pierwsze miejsce w rankingu WTA na koniec sezonu.