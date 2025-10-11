To koniec Iordanescu w Legii?! Rumuni wysłali po niego delegację

Edwarda Iordanescu wywalczył awans do Ligi Konferencji z Legią Warszawa, choć zespół przez całe lato wyglądał jak jeden wielki plac budowy. Zapewne jeszcze potrzeba czasu, by drużyna pełna nowych zawodników odpowiednio się zgrała, ale w Legii tego czasu jest niewiele. Potrzeba dobrych wyników w ekspresowym tempie, presja narasta. Ostatni "gambit Iordanescu", czyli wystawienie rezerwowego składu na Samsunspor w Lidze Konferencji i postawienie na najlepszych w starciu z Górnikiem Zabrze okazał się nietrafiony - oba mecze Legia przegrała.

Rumuni chcą rozmawiać z Legią ws. Iordanescu

Ostatnie dni sprawiły, że wrócił temat ewentualnego zwolnienia Edwarda Iordanescu. Choć sama Legia zapewnia, że nie ma tematu odejścia Rumuna, to w samej Rumuni uważa się, że deklaracje klubu niewiele znaczą i wyciągnięcie trenera jest możliwe. Rumuńskie media mówią o tym praktycznie od początku sezonu.

Narracja w Rumuni jest taka, że federacja chce zrobić wszystko, co w jej mocy, by nakłonić Iordanescu do powrotu do pracy z reprezentacją. Za jego kadencji grała najlepszą piłkę od lat, awansowała do 1/8 finału Euro 2024. W trwających eliminacjach do MŚ 2026 Rumuni nie radzą sobie najlepiej, mają niewielkie szanse na drugie miejsce dające baraże.

Najnowsze doniesienia wskazują, że Rumuni wysłali delegację do Warszawy, by rozmawiać ws. wyciągnięcia Iordanescu z Legii. W jednym z programów na rumuńskim kanale YouTube "iAMSport" pojawiła się informacja, że Daniel Stanciu, działacz klubu działacz FC Arge?, udał się do stolicy Polski, by namówić władze Legii, by zrezygnowały z klauzuli odejścia w kontrakcie Iordanescu i puściły go za darmo do Rumunii. Stanciu to bliski przyjaciel Iordanescu i zaufany człowiek rumuńskiej federacji.

Według Rumunów klauzula odejścia Iordanescu z Legii ma wynosić 300 tys. euro. Z kolei dyrektor sportowy Legii, Michał Żewłakow, zapewniał w jednym z wywiadów, że są zabezpieczeni w kontrakcie na wypadek odejścia lub zwolnienia Iordanescu.

W tabeli PKO Ekstraklasy Legia zajmuje siódme miejsce ze stratą siedmiu punktów do prowadzącego Górnika Zabrze.