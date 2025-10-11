Oto co zrobił właściciel najbogatszego klubu świata. Klasy nie kupisz

Nazwisko Jerry'ego Jonesa w USA znają niemal wszystkich. Nie ma drugiego takiego właściciela klubu sportowego, który występowałby w filmach i serialach i grał samego siebie. Ostatnio Jones pojawił się na ekranie w "Landmanie".

Gest Jerry'ego Jonesa stał się viralem

W serialu, którego akcja dzieje się na polach naftowych Teksasu, też grał samego siebie: właściciela drużyny futbolu amerykańskiego Dallas Cowboys. Wystąpił w scenie, gdy odwiedza przyjaciela, który przeszedł zawał. Przy łóżku wygłasza filozoficzną sentencję: - Jestem dumny z Cowboys, jestem dumny z tego, co zrobiliśmy w ropie i gazie. Ale to wszystko blednie przy dumie z życia spędzonego z moimi dziećmi.

Widzowie byli zaskoczeni, jak dobrze 82-letni Jerry Jones poradził sobie z aktorskim wyzwaniem tej sceny. Media społecznościowe pełne były zachwytów.

Teraz właściciel Dallas Cowboys znów jest bohaterem społecznościówek, choć z całkiem innego powodu.

Miliarder, którego majątek szacuje się na 19,5 miliarda dolarów, został nagrany, gdy z luksusowej loży nad trybunami pokazuje środowy palec w kierunku kibiców. Zdarzenie miało miejsce na MetLife Stadium w Nowym Jorku podczas meczu, który Cowboys wygrali z miejscowymi Jets 30:27.

Jerry Jones tłumaczy się z wulgarnego gest

Media są zdania, że tzw. faka Jones pokazał kibicom gospodarzy. On sam przedstawił zupełnie inną wersję. W lokalnym programie radiowym w Dallas stwierdził, że gest nie był zamierzony, a tym bardziej nie był skierowany do fanów rywala. Jones utrzymuje, że pokazywał go fanom Cowboys, którzy też bardzo licznie przybyli na MetLife Stadium.

Tu warto wyjaśnić, że w przeciwieństwie do zwyczajów z piłki nożnej, w amerykańskich ligach sportowych kibice gości nie siedzą w oddzielnych sektorach, ale są przemieszani z fanami gospodarzy.

I właśnie z taką grupką fanów Cowboys, wśród innych kibiców, miał gestami dyskutować Jones. - To było niezamierzone z mojej strony. To było zaraz po tym, jak zdobyliśmy nasze ostatnie przyłożenie i wszyscy byliśmy tym podekscytowani. Nie miało to na celu podsycania żadnych antagonizmów. Po prostu pokazał nie to, co chciałem. Nieumyślnie. Nie żartuję. Intencją był "kciuk w górę" i wskazanie na naszych fanów, ponieważ wszyscy podskakiwali podekscytowani.

Jerry Jones ukarany

Władze NFL nie wnikały jednak w intencje Jerry'ego Jonesa. Ukarały go za skutek czyli obsceniczne zachowanie. Musi zapłacić 250 tys. dolarów grzywny, czyli ok. 920 tys. złotych.

Drużyna Dallas Cowboys wyceniana jest na 13 mld dolarów. Żaden inny klub na świecie nie ma takiej wartości. Zespół osiąga przychody roczne w wysokości ok. 1,2 miliarda dolarów i wypracowuje 630 mln tzw. zysku operacyjnego.