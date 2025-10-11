Ależ to będzie sensacja! 160-tysięczne państwo szykuje się na mundial

Z racji na brak USA, Kanady i Meksyku w eliminacjach strefy CONCACAF, na mundial mają szansę awansować reprezentacje z drugiego szeregu. Jedną z nich okazuje się być Curacao, dowodzone przez 76-letniego Dicka Advocaata. Przedstawiciele jednej z wysp na Morzu Karaibskim pokonali Jamajkę 2-0 i objęli prowadzenie w swojej grupie eliminacyjnej.

Po kwadransie Curacao już prowadziło. Efektowny strzał zza pola karnego oddał Livano Comenencia (FC Zurych), czym zaskoczył bramkarza gości. Po straconej bramce inicjatywę przejęła Jamajka, jednak nie potrafiła udokumentować swojej przewagi. W drugiej połowie jedna z nielicznych sytuacji Curacao przyniosła podwyższenie rezultatu. Kąśliwym uderzeniem z około 10 metrów popisał się Kenji Gorre (Maccabi Hajfa).

Dopiero w 90 minucie Jamajka strzeliła gola. Richard King (St. Mirren) skierował piłkę do siatki, jednak po analizie VAR bramka nie została uznana. Wśród miejscowych kibiców zapanowała ulga - Curacao wygrało bardzo ważny mecz!

Curacao na MŚ? To nie mrzonki!

Jak podaje ad.nl, wszyscy piłkarze w wyjściowym składzie reprezentacji Curacao mają wyspiarskie korzenie, ale urodzili się i dorastali w Holandii. Nie jest to rzeczą niecodzienną wśród karaibskich reprezentacji. Tym bardziej że nie mieszka tam wiele osób. Populacja Curacao liczy sobie około 160 tysięcy mieszkańców. Podobną liczbą mieszkańców może pochwalić się Zabrze.

Już 15 października Curacao zagra mecz, który może zadecydować o ich awansie na mundial. Na swoim boisku podejmą Trynidad i Tobago. Wygrana znacząco przybliży podopiecznych Dicka Advocaata do występu na mistrzostwach świata. W pierwszym spotkaniu między tymi drużynami padł bezbramkowy remis.

Awans na Mistrzostwa Świata 2026 w strefie CONCACAF uzyskają zwycięzcy każdej z trzech grup ostatniej fazy eliminacji. Dwie drużyny z drugich miejsc awansują do baraży interkontynentalnych.

Tabela grupy B trzeciej fazy eliminacji MŚ w strefie CONCACAF: