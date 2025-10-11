Szykują transfer stulecia! To się nie mieści w głowie

To może być kolejny galaktyczny transfer Realu Madryt! W hiszpańskich mediach jest coraz głośniej o zainteresowaniu "Królewskich" najlepszym napastnikiem świata. Erling Haaland jest kuszony przez Florentino Pereza wizją gry z Kylianem Mbappe.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki mocno o grze Sebastiana Szymańskiego w reprezentacji: Jestem w szoku!

Z informacji podanych przez Francisco José Delgado z radia SER wynika, że decyzja o transferze Norwega związana jest z sytuacją Viniciusa Juniora. Umowa Brazylijczyka obowiązuje do czerwca 2027 roku. Wysokie żądania piłkarza powodują, że rozmowy w sprawie jej przedłużenia nie są jednak prowadzone.

Vini do Arabii, Haaland do Realu?

Jeżeli nie dojdzie do porozumienia - a może o to być ciężko, gdyż Vini chce otrzymać pensję na poziomie Kyliana Mbappe - Real będzie chciał go sprzedać. Co prawda klauzula wpisana w jego kontrakt wynosi miliard euro, jednak Florentino Perez będzie w stanie zaakceptować kwotę czterokrotnie niższą. Zainteresowane pozyskaniem 25-latka są kluby z Arabii Saudyjskiej, które z łatwością będą w stanie wyłożyć tak znaczące pieniądze.

Ewentualna sprzedaż Brazylijczyka umożliwi kupno Haalanda. Nie dość, że Real pozyska znaczące środki finansowe, to jeszcze w ofensywie "Królewskich" pojawi się wolne miejsce. Nie będzie to jednak łatwa operacja, gdyż kontrakt norweskiego supersnajpera z Manchesterem City obowiązywać będzie aż do 2034 roku. Pomóc może postawa Rafaeli Pimenty. Agentka prowadząca karierę Haalanda dokłada wszelkich starań, by jej piłkarze mieli możliwość opuszczenia klubu przed zakończeniem umowy.

Na Santiago Bernabeu stworzenie boiskowego partnerstwa między Kylianem Mbappe a Erlingiem Haalandem jest wysoce pożądane. Norweg zająłby zapewne pozycję na środku ataku, a Francuz powędrowałby na lewe skrzydło - czyli pozycję, na której występował znacznie częściej przed dołączeniem do "Królewskich".

Erling Haaland jest powszechnie uważany za najlepszego napastnika na świecie. Do Manchesteru City dołączył w 2022 roku. W 155 meczach rozegranych dla "Obywateli" strzelił aż 136 goli. Jego bilans w reprezentacji Norwegii jest jeszcze okazalszy. W narodowych barwach wystąpił 45 razy, 48 razy wpisując się na listę strzelców.