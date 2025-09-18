Oto sekrety wielkiej inwestycji Lewandowskiego. "Pierwszy w Polsce"

- Wiem, że wkrótce - za dwa, lub trzy lata, nie wiem dokładnie - skończy się moja kariera zawodnicza. Będę w innym życiu, ale wciąż będę tym samym Robertem Lewandowskim - opowiadał napastnik Barcelony w wywiadzie dla dziennika "Forbes". Nieuchronnie zatem zbliżamy się do momentu, gdy Lewandowski nie będzie już zawodowym piłkarzem i zawiesi buty na kołku. Lewandowski nie powinien jednak narzekać na brak obowiązków po odejściu od futbolu, bo od lat prowadzi przeróżne biznesy i raczej będzie z nimi związany w najbliższych latach.

Lewandowski buduje luksusowy apartament. Będzie tam prywatny schron

TVP Info informuje, że w lutym br. spółka Monting Development, której jednym z udziałowców jest Lewandowski, zakupiła działkę przy ul. Chłodnej w Warszawie za kwotę 96 mln złotych. To lokalizacja obok Browarów Warszawskich. "Deweloper podpisał z giełdową spółką Archicom z Grupy Echo Investment warunkową umowę kupna prawa użytkowania wieczystego parceli przy ul. Chłodnej w Warszawie. Planuje tam luksusową inwestycję apartamentową" - czytamy na stronie firmy w artykule z lutego.

- Chłodna 35 to nie jest kolejna inwestycja premium. To projekt, który definiuje, czym naprawdę jest luksus - stwierdził Lewandowski. Co znajdzie się we wspomnianym apartamentowcu? Ma w nim być siedem kondygnacji, a elewacja będzie zawierała duże przeszklenia. W tym miejscu powstanie 50 mieszkań, które mają kosztować do 100 tys. złotych za metr kwadratowy. Wśród udogodnień znajdzie się basen, sauna, strefa SPA i wellness czy atelier do organizacji imprez. W budynku będzie też prywatny schron dostępny dla mieszkańców. Podkreślono, że to "pierwszy w Polsce prywatny schron dostępny wyłącznie dla mieszkańców, projektowany przy współpracy z ekspertami branży bezpieczeństwa".

Portal nowawarszawa.pl podał, że Monting Development otrzymał już pozwolenie na budowę nowego apartamentowca przy ul. Chłodnej. "Okolica zyska nowy blask, stając się harmonijnym połączeniem historii i współczesnej elegancji – wzbogacona o liczne nowe nasadzenia i bujną zieleń, stworzy harmonijną kompozycję natury i wyrafinowanej architektury zlokalizowaną zaledwie kilka minut spacerem od Ogrodu Saskiego, Parku Mirowskiego" - czytamy.

Serwis next.gazeta.pl przypomniał, że do 2019 r. na tej działce, którą w lutym zakupił Lewandowski, stały pawilony, w których mieściły się kluby, puby, salony gier czy sex-shopy i agencje towarzyskie.

To część z biznesów Lewandowskiego. Zaangażował się nawet w biopreparaty dla rolników

Monting Development to niejedyny biznes, w który zaangażowany jest Lewandowski. Wśród biznesów Lewandowskiego jest m.in. dom mediowy RL Media, agencja marketingowa Stor9_, firmy budowlane LS Investments i PDC Industrial Center 218, spółka zarządzająca firmami RL Management czy firma Bio-Lider, która produkuje biopreparaty dla rolników.

Dziennik "Wprost" oszacował, że wspólny majątek Roberta i Anny Lewandowskich wynosi 723 mln złotych. Najbogatszym Polakiem jest Tomasz Biernacki, posiadający 51 proc. akcji sieci Dino, którego majątek szacowany jest na 28 mld złotych.