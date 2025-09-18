Lewandowski pominięty! Oto decyzja Flicka na LM. "To jego czas"

Kibice FC Barcelony cały czas czekają na pierwszego gola ligowego sprowadzonego w letniej przerwie reprezentanta Anglii - Marcusa Rashforda. 27-letni skrzydłowy zagrał dotychczas we wszystkich czterech pojedynkach La Ligi, ale jego bilans to tylko jedna asysta. Rashford po trzech słabych meczach w których był mocno krytykowany przez hiszpańskie media, wreszcie dobrze zagrał w ostatnim starciu ligowym - wygranym aż 6:0 z Valencią. Grał 68 minut i miał piękną asystę przy golu Raphinhy na 2:0.

Nadchodzi czas Marcusa Rashforda

Hiszpańskie media zgodnie piszą, że Marcus Rashford utrzyma miejsce w podstawowej jedenastce i zagra w czwartkowym, wyjazdowym meczu Ligi Mistrzów na wyjeździe z Newcastle. Tym bardziej że nie będzie brany pod uwagę kontuzjowany Lamine Yamal. Za tego ostatniego na prawym skrzydle wystąpi Raphinha, w środku ataku Robert Lewandowski lub Ferran Torres, a na lewej stronie właśnie Rashford. Anglik dostanie nagrodę od trenera Hansiego Flicka za dobrą grę z Valencią.

"To czas Rashforda. Trener był bardzo zadowolony z występu Anglika przeciwko Valencii i zapewni mu miejsce w "11" - pisze hiszpański dziennik "Mundo Deportivo".

Flick chwalił Anglika na przedmeczowej konferencji prasowej.

- Obserwuję go od debiutu w Manchesterze w bardzo młodym wieku. I powiedziałem wtedy sobie: wow, to świetny piłkarz. Ma szybkość, świetnie gra jeden na jeden i jest też bardzo dobry w kończeniu akcji. Wciąż ma potencjał do rozwoju i można go tego nauczyć. To fantastyczne mieć go w drużynie - przyznał trener FC Barcelony.

Hiszpańscy dziennikarze odpowiadają niemieckiemu szkoleniowcowi.

"Jak dotąd Rashford pokazał bardzo niewiele z tych cech, strzelając gole tylko w okresie przygotowawczym. Pomimo występu we wszystkich czterech meczach ligowych jest jedynym napastnikiem zespołu, który nie trafił do siatki. Strzelił już pięć goli Newcastle i to idealny dzień, aby zacząć pokazywać w Barcelonie, dlaczego pozostaje stałym zawodnikiem reprezentacji, która stworzyła futbol" - dodaje dziennikarz Xavier Bosch.

Początek meczu Newcastle - FC Barcelona w czwartek o godz. 21.

