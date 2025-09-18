AS Monaco w pierwszym spotkaniu fazy ligowej Ligi Mistrzów zagra na wyjeździe z Club Brugge. Wicemistrzowie Francji pierwotnie mieli polecieć do Belgii w środę 17 września, lecz pojawiły się zaskakujące trudności.

AS Monaco wybierało się na mecz Ligi Mistrzów, a tu taki problem. Humory dopisywały

"To był komiczny incydent, który wywołał u wielu osób silne (doznania - red.). Piłkarze AS Monaco mieli polecieć do Brugii późnym popołudniem w środę [...], ale napotkali problem techniczny" - czytamy we francuskim dzienniku "L'Equipe". Otóż jeszcze przed startem z lotniska w Nicei okazało się, iż są "poważne problemy" z klimatyzacją.

Te "początkowo zmusiły piłkarzy AS Monaco do… rozebrania się w kabinie, aby poradzić sobie z upałem". W dodatku wszystko udokumentowali oni telefonami i udostępnili to w mediach społecznościowych. Uwagę zwraca to, że podeszli do sytuacji z dystansem.

"Z gołymi torsami lub w bieliźnie piłkarze cierpliwie czekali, zanim w końcu musieli opuścić pokład, ponieważ problem nie został rozwiązany. W obliczu tego niefortunnego niepowodzenia wrócili do La Turbie (w tej miejscowości mają ośrodek treningowy - red.). Tam spędzą noc, a w czwartek rano wskoczą do samolotu powrotnego do Brugii" - dodano.

Awaria samolotu AS Monaco. Adi Huetter zorganizował prowizoryczną konferencję prasową i ogłosił ważne wieści

Ponadto w środowy wieczór w klubowej bazie trener Adi Huetter zorganizował prowizoryczną konferencję prasową - pierwotnie miała odbyć się w Brugii, a u boku Austriaka miał zasiąść kapitan Denis Zakaria. Ten ostatni jednak nie zagra przez uraz, za to może dojść do głośnego debiutu.

- Dobra wiadomość dnia jest taka, że Ansu Fati po raz pierwszy znalazł się w kadrze, podobnie jak Stanis Idumbo. [...] Ansu nie będzie gotowy do gry w pierwszym składzie, zwłaszcza biorąc pod uwagę kilkumiesięczną przerwę w rozgrywkach, co jest normalne. Ale wykonał bardzo dobrą pracę [...] i widzę, że z każdym dniem na treningach radzi sobie coraz lepiej - oznajmił Huetter.

Mecz Club Brugge - AS Monaco zostanie rozegrany w czwartek o godz. 18:45. Najważniejsze informacje dotyczące tego oraz innych spotkań Ligi Mistrzów będzie można znaleźć na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.