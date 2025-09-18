Kiedy gra FC Barcelona? Gdzie oglądać mecz Ligi Mistrzów? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

FC Barcelona przygotowuje się do pierwszego spotkania w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Mistrzowie Hiszpanii zagrają na wyjeździe przeciwko Newcastle United, piątej drużynie minionego sezonu Premier League. To może być wielki hit.

Liga Mistrzów. Kiedy gra FC Barcelona? O której mecz Newcastle - Barcelona?

Katalończycy przystąpią do tej rywalizacji znacząco osłabieni. Przede wszystkim brakiem Lamine'a Yamala, a niedostępni są również Alejandro Balde, Gavi oraz Marc-Andre ter Stegen. Mimo to należy uznawać ich za faworytów.

Przy tym trudno lekceważyć Newcastle. Latem wydało ono na wzmocnienia aż 278,85 mln euro (dla porównania Barcelona 27,5 mln euro). Najwięcej, bo aż 75 mln euro, kosztował napastnik Nick Woltemade, który debiut w angielskim klubie uświetnił bramką (1:0 z Wolverhampton).

Być może Niemiec stoczy strzelecki pojedynek z Robertem Lewandowskim. Ten w ostatnim meczu Katalończyków zdobył dwie bramki (6:0 z Valencią), czym zwiększył swoje szanse na występ od pierwszej minuty w Lidze Mistrzów. Za to niemal na pewno rezerwowym będzie Wojciech Szczęsny (od początku ma zagrać Joan Garcia).

Liga Mistrzów. Kiedy gra Barcelona? O której dzisiaj gra Barcelona? Gdzie obejrzeć mecz Barcelona - Newcastle? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE, RELACJA LIVE, WYNIK]

Mecz Newcastle United - FC Barcelona zostanie rozegrany w czwartek 18 września o godz. 21:00 czasu polskiego. Transmisję TV przeprowadzi Canal+Extra 1 (kanał płatny), a stream online będzie dostępny w serwisie Canal+Online (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Zapraszamy też do śledzenia relacji tekstowej i wyniku na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.