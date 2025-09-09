Ależ cyrk! Real Madryt szykuje bojkot. O tym będzie głośno

Wielu piłkarzy marzy o wygraniu Złotej Piłki. To najbardziej prestiżowe indywidualne wyróżnienie w świecie futbolu. Głównym organizatorem plebiscytu jest "France Football". Na uroczystej gali wręczane są także inne nagrody. Przy okazji poprzedniej edycji na uroczystości nie stawili się przedstawiciele Realu Madryt. Jak informuje "L'Equipe", w tym roku Królewscy chcą postąpić podobnie.

Real znów odstawi cyrk?

Przypomnijmy, że w poprzednim roku wiele osób związanych z Realem Madryt było przekonanych, że Złotą Piłkę otrzyma Vinicius Junior. Zaplanowano nawet specjalną fiestę z udziałem piłkarzy i najważniejszych postaci w klubie. Kiedy jednak przedstawiciele Królewskich dowiedzieli się, iż nagroda powędruje do Rodriego, natychmiast odwołali wszystkie przedsięwzięcia i swój przyjazd.

U Los Blancos sporo dyskutowało się o niesprawiedliwych kryteriach głosowania i udziału UEFA w organizacji gali. Co ciekawe, do dziś Carlo Ancelotti nie otrzymał do rąk nagrody dla najlepszego trenera.

Konflikt między Realem a "France Football" nie ustaje. Gala Ballon d’Or 2025 odbędzie się 22 września, lecz wiele wskazuje na to, że znów Florentino Perez i spółka ją zbojkotują.

Oto główni faworyci do zwycięstwa w plebiscycie

Jak podaje "L'Equipe", Real Madryt uważa, że ??w wyścigu o najważniejszą nagrodę powinien wziąć udział Kylian Mbappe, zdobywca Europejskiego Złotego Buta za sezon 2024/25. Tymczasem gracza Królewskich nie wymienia się w gronie głównych kandydatów do pierwszego miejsca w plebiscycie.

Eksperci nie mają wątpliwości, że walkę o Złotą Piłkę rozstrzygną między sobą Lamine Yamal z Barcelony i Ousmane Dembele z Paris Saint-Germain.

Francuskie media twierdzą, że Real jest niezadowolony z faktu, w jaki sposób są traktowani jego piłkarze na arenie międzynarodowej. Chodzi tutaj głównie właśnie o ich słabą pozycję w rywalizacji o kluczowe nagrody.

