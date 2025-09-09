Powrót na stronę główną
Jest pięknie! Tak wygląda tabela el. ME po tym, co zrobiła kadra Brzęczka
Młodzieżowa reprezentacja Polski pod wodzą Jerzego Brzęczka spisuje się doskonale! Biało-Czerwoni wygrali drugie spotkanie z rzędu w el. ME U-21. Ich sytuacja w tabeli grupy E prezentuje się wyśmienicie. Wrażenie robi szczególnie bilans bramek.
Jerzy Brzęczek
Fot. Jakub Porzycki / Agencja Wyborcza.pl

Jerzy Brzęczek został selekcjonerem reprezentacji Polski U-21 niedługo po nieudanych mistrzostwach Europy dla naszej drużyny. Wówczas Biało-Czerwoni przegrali wszystkie mecze i byli najgorszym zespołem europejskiego czempionatu. Pod wodzą nowego szkoleniowca świetnie radzą sobie w eliminacjach do kolejnego Euro.

Zobacz wideo Reprezentacja Polski ma nowego bohatera! Kapitalny, znakomity

Polska gromi Armenię

We wtorek reprezentacja Polski rozbiła na wyjeździe Armenię 4:0. Dwie bramki dla naszej drużyny zdobył Oskar Pietuszewski, 17-latek występujący na co dzień w Jagiellonii Białystok. Poza nim na listę strzelców wpisali się Miłosz Matysik i Wiktor Bogacz.

To był kapitalny mecz Biało-Czerwonych. Nie rywalizowaliśmy z rywalem z najwyższej półki, ale takich trzeba wysoko ogrywać. Cztery dni wcześniej gładko poradziliśmy sobie również z innym przeciwnikiem. Pokonaliśmy na własnym terenie Macedonię Północną 3:0. Warto zwrócić uwagę na postawę wyżej wspomnianego Pietuszewskiego, który również w tamtym pojedynku zanotował bramkę. W dwóch pierwszych spotkaniach w drużynie narodowej do lat 21 zaliczył zatem trzy trafienia.

Oto tabela po meczu Polaków. Jest pięknie!

Po dwóch kolejkach eliminacji do mistrzostw Europy U-21 Polska ma zatem komplet sześciu punktów i świetny bilans bramkowy (7:0). Oczywiście na ten moment jesteśmy liderami grupy E.

W niej jeszcze we wtorek odbędą się mecze Czarnogóry ze Szwecją (20:00) i Macedonii Północnej z Włochami (18:15).

Na Euro U-21 pojedzie zwycięzca każdej z grup, a także najlepsza drużyna z drugich miejsc. Reszta zespołów z drugich pozycji powalczy w barażach.

Tabela grupy E po meczu reprezentacji Polski w el. ME U-21:

  1. Polska 2 mecze, 6 pkt, bramki: 7-0
  2. Szwecja 1 mecz, 3 pkt, 3-0
  3. Włochy 1 mecz, 3 pkt, 2-1
  4. Czarnogóra 1 mecz, 0 pkt, 1-2
  5. Macedonia Północna 1 mecz, 0 pkt, 0-3
  6. Armenia 2 mecze, 0 pkt, 0-7

