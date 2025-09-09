Jest pięknie! Tak wygląda tabela el. ME po tym, co zrobiła kadra Brzęczka

Jerzy Brzęczek został selekcjonerem reprezentacji Polski U-21 niedługo po nieudanych mistrzostwach Europy dla naszej drużyny. Wówczas Biało-Czerwoni przegrali wszystkie mecze i byli najgorszym zespołem europejskiego czempionatu. Pod wodzą nowego szkoleniowca świetnie radzą sobie w eliminacjach do kolejnego Euro.
We wtorek reprezentacja Polski rozbiła na wyjeździe Armenię 4:0. Dwie bramki dla naszej drużyny zdobył Oskar Pietuszewski, 17-latek występujący na co dzień w Jagiellonii Białystok. Poza nim na listę strzelców wpisali się Miłosz Matysik i Wiktor Bogacz.
To był kapitalny mecz Biało-Czerwonych. Nie rywalizowaliśmy z rywalem z najwyższej półki, ale takich trzeba wysoko ogrywać. Cztery dni wcześniej gładko poradziliśmy sobie również z innym przeciwnikiem. Pokonaliśmy na własnym terenie Macedonię Północną 3:0. Warto zwrócić uwagę na postawę wyżej wspomnianego Pietuszewskiego, który również w tamtym pojedynku zanotował bramkę. W dwóch pierwszych spotkaniach w drużynie narodowej do lat 21 zaliczył zatem trzy trafienia.
Po dwóch kolejkach eliminacji do mistrzostw Europy U-21 Polska ma zatem komplet sześciu punktów i świetny bilans bramkowy (7:0). Oczywiście na ten moment jesteśmy liderami grupy E.
W niej jeszcze we wtorek odbędą się mecze Czarnogóry ze Szwecją (20:00) i Macedonii Północnej z Włochami (18:15).
Na Euro U-21 pojedzie zwycięzca każdej z grup, a także najlepsza drużyna z drugich miejsc. Reszta zespołów z drugich pozycji powalczy w barażach.
