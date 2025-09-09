Przypomnijmy, że kibice klubu z Hajfy podczas rewanżowego spotkania z Rakowem wywiesili skandaliczny transparent "Mordercy od 1939 roku" sugerujący odpowiedzialność Polaków za holokaust, a jeden z nich udawał stosunek seksualny z dmuchaną lalką owiniętą w polską flagę. Ponadto, jak twierdził obecny na miejscu dziennikarz Łukasz Ciona, polscy przedstawiciele mediów oraz pracownicy Rakowa wyzywani przez osoby funkcyjne z Maccabi od nazistów.

W poniedziałek dziennikarz Weszło Marek Szkolnikowski opublikował na portalu X apel do UEFA, która wciąż nie zdecydowała się na ukaranie Maccabi za zachowanie fanów z Izraela.

"Droga UEFA, minęły już ponad trzy tygodnie od pamiętnego meczu Maccabi Hajfa z Rakowem Częstochowa, gdzie izraelski tłum zbezcześcił polską flagę i znieważył pamięć polskich ofiar II wojny światowej skandalicznym transparentem „Mordercy od 1939 roku". Udało wam się szybko nałożyć grzywny na… Raków, ale nie zauważyłem wyników twoich „postępowań dyscyplinarnych" przeciwko Maccabi, bo przecież w przypadku tak skandalicznych i oczywistych naruszeń dyscypliny werdykt powinien być natychmiastowy i surowy, prawda?" - napisał Szkolnikowski.

Jego apel odbił się echem w izraelskich mediach. Portal israelhayom.co.il zatytułował go słowami: "Polska obsesja trwa".

"Doświadczony dziennikarz w kraju zwrócił się do UEFA: „Izraelski tłum zbezcześcił polską flagę i pamięć ofiar II wojny światowej, werdykt powinien zapaść natychmiast" - dodał izraelski portal.

Israelhayom.co.il przypomniał też, że wobec kibiców z Maccabi działania podjęły także polskie władze: "Polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ogłosił, że po ustaleniu tożsamości kibiców, zostaną oni objęci zakazem wjazdu do kraju. 18 sierpnia polska policja przekazała dowody Prokuraturze Generalnej w ramach współpracy z Węgrami. 15 sierpnia Węgry wszczęły śledztwo w sprawie „uszkodzenia mienia oraz eksponowania haniebnego i wprowadzającego w błąd napisu"."

UEFA jak na razie wyciągnęła konsekwencje za mecz Maccabi - Raków, ale karząc klub z polski za zachowanie jego fanów. Za używanie środków pirotechnicznych oraz głoszenie treści nieodpowiednich dla wydarzenia sportowego na wicemistrza Polski nałożono karę grzywny w wysokości 40 tysięcy euro łącznie oraz zakaz sprzedaży biletów na następny mecz wyjazdowy w rozgrywkach UEFA w zawieszeniu na dwa lata.

