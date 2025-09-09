Nawrocki zobaczył znajomą twarz w szatni Polaków. Oto co powiedział

Reprezentacja Polski ma za sobą udane, pierwsze zgrupowanie pod wodzą Jana Urbana. Biało-Czerwoni zremisowali na wyjeździe z Holandią 1:1 i wygrali w Chorzowie z Finlandią 3:1. Po meczu na Stadionie Śląskim do szatni Biało-Czerwonych zszedł prezydent Karol Nawrocki. - Udany debiut na trybunach w roli prezydenta Polski, z czego się bardzo cieszę. Oczywiście oglądałem reprezentację wcześniej, ale dziś po raz pierwszy jako prezydent i stała się taka wspaniała niespodzianka - powiedział.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski po tym pytaniu dziennikarza nie wtrzymał ze śmiechu

Karol Nawrocki w szatni rozpoznał byłego zawodnika Lechii Gdańsk

Po krótkiej przemowie prezydent podziękował indywidualnie piłkarzom i członkom sztabu za ich pracę. W pewnym momencie na chwilę zatrzymał się przy Adamie Buksie. - W Lechii grałeś? - zapytał Nawrocki. - Byłem, byłem, oczywiście - odparł napastnik. - Pamiętam właśnie - dodał z uśmiechem 42-latek.

Zobacz też: Boniek wydał wyrok po meczach Polaków. Sprowadził wszystkich na ziemię

Powszechnie wiadomo, że Karol Nawrocki jest od lat fanem Lechii Gdańsk i z trybun, już jako prezydent, oglądał jej mecz z Motorem Lublin (3:3). Jak na historyka ma też dobrą pamięć, bo Adam Buksa grał w Lechii Gdańsk w latach 2014-2016. W tym czasie rozegrał 17 spotkań, w których zdobył bramkę i zanotował asystę.

Opisywaną sytuację można zobaczyć od 42:18:

Na następne mecze reprezentacji Polski trzeba poczekać do października. W czwartek 9 października o godz. 20:45 kadra Jana Urbana rozegra towarzyski mecz z Nową Zelandią na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Trzy dni później, w niedzielę 12 października o godz. 20:45, zagrają na wyjeździe z Litwą w szóstej kolejce eliminacji do mistrzostw świata.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU.