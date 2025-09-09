Załatwione! Ale informacja dla reprezentacji Polski i Jana Urbana w el. MŚ

Wrześniowe zgrupowanie zakończyło się dla reprezentacji Polski niemałym sukcesem. Najpierw kadra Jana Urbana zremisowała w Rotterdamie z Holandią 1:1, a później pewnie i spokojnie ograła na Stadionie Śląskim w Chorzowie Finlandię 3:1. Cztery punkty nie tylko poprawiły naszą sytuację w tabeli eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, ale przede wszystkim przywróciły wiarę kibiców w reprezentację Polski.
Po smutnym i burzliwym czerwcu nadzieje odżyły, co doskonale obrazuje to, co wydarzyło się już kilka dni po pierwszym zgrupowaniu.
Jak dowiedział się Sport.pl, polscy kibice błyskawicznie wykupili wszystkie bilety na kolejny mecz eliminacji mundialu. Polska zagra na wyjeździe z Litwą, a zainteresowanie spotkaniem w Kownie jest tak duże, że do akcji wkroczył Polski Związek Piłki Nożnej.
– Bilety wyprzedały się błyskawicznie. Litwini chyba nie byli przygotowani na takie zainteresowanie z naszej strony, więc gdy zobaczyliśmy, w jakim tempie wyprzedały się wejściówki na sektor gości, to zaczęliśmy działać. Zadzwoniłem bezpośrednio do prezesa litewskiej federacji – to młody człowiek, znamy się doskonale – i po krótkiej rozmowie udało się zdobyć dodatkową pulę biletów dla naszych fanów – mówi Sport.pl Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN.
Sprzedaż dodatkowej puli wejściówek ma rozpocząć się 10 września o godz. 10:00 za pośrednictwem portalu bilety.laczynaspilka.pl.
Mecz Litwa – Polska odbędzie się 12 października o godz. 20:45, ale już teraz wiadomo, że w Kownie znów zobaczymy piękne wsparcie dla reprezentacji Polski. Podobnie było w Rotterdamie, gdzie doping naszych fanów był na znakomitym poziomie, a ich liczba zaskoczyła nawet Holendrów.
Część Polaków, głównie mieszkających i pracujących na co dzień w Holandii, wykupiła dużą część biletów z sektorów gospodarzy i głośno wspierała kadrę Jana Urbana. Na Litwie będzie podobnie, co oczywiście jest znakomitą informacją dla piłkarzy i nowego selekcjonera w kontekście całych eliminacji.
Mecz w Kownie nie będzie jednak spacerem, co pokazał nie tylko wygrany 1:0 mecz na Stadionie Narodowym w Warszawie, ale też niedawne spotkanie Litwinów z Holandią, zakończone nieznacznym zwycięstwem faworytów 3:2.
W trakcie październikowego zgrupowania reprezentacja Polski zagra jeszcze mecz towarzyski z Nową Zelandią. Spotkanie odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie 9 października o godz. 20:45.
