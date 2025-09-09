Załatwione! Ale informacja dla reprezentacji Polski i Jana Urbana w el. MŚ

Wrześniowe zgrupowanie zakończyło się dla reprezentacji Polski niemałym sukcesem. Najpierw kadra Jana Urbana zremisowała w Rotterdamie z Holandią 1:1, a później pewnie i spokojnie ograła na Stadionie Śląskim w Chorzowie Finlandię 3:1. Cztery punkty nie tylko poprawiły naszą sytuację w tabeli eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, ale przede wszystkim przywróciły wiarę kibiców w reprezentację Polski.

Po smutnym i burzliwym czerwcu nadzieje odżyły, co doskonale obrazuje to, co wydarzyło się już kilka dni po pierwszym zgrupowaniu.

Dodatkowa pula biletów na mecz Litwa - Polska

Jak dowiedział się Sport.pl, polscy kibice błyskawicznie wykupili wszystkie bilety na kolejny mecz eliminacji mundialu. Polska zagra na wyjeździe z Litwą, a zainteresowanie spotkaniem w Kownie jest tak duże, że do akcji wkroczył Polski Związek Piłki Nożnej.

– Bilety wyprzedały się błyskawicznie. Litwini chyba nie byli przygotowani na takie zainteresowanie z naszej strony, więc gdy zobaczyliśmy, w jakim tempie wyprzedały się wejściówki na sektor gości, to zaczęliśmy działać. Zadzwoniłem bezpośrednio do prezesa litewskiej federacji – to młody człowiek, znamy się doskonale – i po krótkiej rozmowie udało się zdobyć dodatkową pulę biletów dla naszych fanów – mówi Sport.pl Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN.

Sprzedaż dodatkowej puli wejściówek ma rozpocząć się 10 września o godz. 10:00 za pośrednictwem portalu bilety.laczynaspilka.pl.

Mecz Litwa – Polska odbędzie się 12 października o godz. 20:45, ale już teraz wiadomo, że w Kownie znów zobaczymy piękne wsparcie dla reprezentacji Polski. Podobnie było w Rotterdamie, gdzie doping naszych fanów był na znakomitym poziomie, a ich liczba zaskoczyła nawet Holendrów.

Część Polaków, głównie mieszkających i pracujących na co dzień w Holandii, wykupiła dużą część biletów z sektorów gospodarzy i głośno wspierała kadrę Jana Urbana. Na Litwie będzie podobnie, co oczywiście jest znakomitą informacją dla piłkarzy i nowego selekcjonera w kontekście całych eliminacji.

Mecz w Kownie nie będzie jednak spacerem, co pokazał nie tylko wygrany 1:0 mecz na Stadionie Narodowym w Warszawie, ale też niedawne spotkanie Litwinów z Holandią, zakończone nieznacznym zwycięstwem faworytów 3:2.

W trakcie październikowego zgrupowania reprezentacja Polski zagra jeszcze mecz towarzyski z Nową Zelandią. Spotkanie odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie 9 października o godz. 20:45.