17-latek zachwycił w meczu reprezentacji Polski. "Ocena 11/10"

Nie ma większego wygranego wrześniowego zgrupowania kadry Jerzego Brzęczka niż Oskar Pietuszewski. Już samo powołanie akurat do kadry U21 było sporą nobilitacją. Mówimy wszak o zawodniku 17-letnim z rocznika 2008, który np. naszą reprezentację pod wodzą Leo Beenhakkera zna wyłącznie z opowieści i powtórek telewizyjnych. Taka decyzja selekcjonera to zawsze zagadka, bo różnice przede wszystkim w przygotowaniu fizycznym między 17-latkiem a 21-latkiem są często spore. Jednak wielki talent Jagiellonii Białystok nijak się tym nie przejmował.

17-latek wszedł i pozamiatał! Co za granie!

Pietuszewski swój popis zaczął jeszcze w meczu z Macedonią Północną (3:0), strzelając pięknego gola, dzięki któremu został najmłodszym strzelcem w historii naszej kadry U21. Jednak to, co zrobił z Ormianami, wywołało zachwyt. Dwa gole i asysta, z takim dorobkiem skończył ten mecz, a nawet nie wyszedł w pierwszym składzie. Na boisku pojawił się w 30. minucie z uwagi na uraz Filipa Rózgi. Z pewnością i tak by wszedł, ale dużo później. Jego popisy wzbudziły zachwyt w komentarzach w mediach społecznościowych.

Eksperci zachwyceni nową gwiazdą

- Gdyby za ten mecz rozdawano oceny, to Oskar Pietuszewski dostałby 11/10. Dwa gole, asysta i jeszcze rozpoczął akcję bramkową na 3:0. 17 lat (!!!) - napisał Bartosz Wieczorek z TVP Sport. - Dwa gole i asysta. Oskar Pietuszewski podwyższa na 0:4, zaliczając genialne spotkanie przeciwko Armenii! - podsumował występ młodziana Jakub Seweryn.

- Oskar Pietuszewski znowu z golem po wejściu z ławki. Niech rośnie! - pisał jeszcze w trakcie meczu Piotr Dumanowski z Eleven Sports. - Oskar Pietuszewski w eliminacjach Euro U21 jak dotąd: 27 minut z Macedonią Północną i gol, 60 minut z Armenią i dwa gole + asysta. 17 lat. Jeden z najmłodszych i najbardziej ekscytujących zawodników w całych rozgrywkach! - ocenił skaut piłkarski Jacek Kulig.

Czas na seniorską kadrę?

Wielu zaczęło się domagać powołania dla Pietuszewskiego. Ale nie do kadry U21, a do seniorskiej. - Czas skończyć z tym populistycznym charakterem i doświadczeniem. Oskar Pietuszewski musi jechać na dorosłą reprezentację. Trzeba iść drogą Hiszpanii. Przy trenerze Urbanie nie spalimy zawodnika, jak to miało miejsce wcześniej. Przy Zielińskim, Zalewskim pokaże jeszcze więcej - zaapelował Football Scout.

- Mam nadzieję, że w październiku Pietuszewski już normalnie przyjedzie na zgrupowanie pierwszej kadry. Z Litwą i Nową Zelandią wolę wypróbować go niż Grosickiego - stwierdził Bartosz Naus ze Sport.pl. - Jeśli Oskar Pietuszewski podtrzyma dyspozycję w najbliższych trzech tygodniach to Jan Urban powinien go nagrodzić powołaniem do seniorskiej reprezentacji Polsk. No i lepiej, żeby w Jagiellonii przyłożyli się do szukania skrzydłowego już na zimę - podsumował Jakub Cimoszko z WP SportoweFakty.

