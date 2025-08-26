Piłkarz z ekstraklasy odrzucił powołanie do reprezentacji Polski. Znamy powód

Widzew udanie zainaugurował sezon i pokonał Zagłębie Lubin 1:0. Potem dość nieszczęśliwie przegrał za to z Jagiellonią Białystok, choć do 90. minuty prowadził 2:1. Następnie rozbił u siebie GKS Katowice i urwał punkt liderowi - Wiśle Płock, w związku z czym wydawało się, że drużyna zaczyna się rozwijać. Ostatnie dwa spotkania to jednak duże rozczarowanie, gdyż piłkarze Żeljko Sopicia polegli zarówno z Cracovią, jak i będącą w kryzysie Pogoń Szczecin. Była to duża niespodzianka, zwłaszcza że Widzew prowadził, a ponadto decydującego gola stracił w 86. minucie. Po tym szkoleniowiec stracił pracę.

Piłkarz Widzewa odrzucił powołanie do reprezentacji Polski. Niecodzienny powód

Niezbyt dużo w tym sezonie zagrał dotąd Antoni Klukowski, gdyż zaliczył łącznie zaledwie 11 minut. Jak się okazało, wystarczyło to, by otrzymać powołanie do reprezentacji Polski U-19. Portal WidzewToMy poinformował jednak, że piłkarz zdecydował się odrzucić zaproszenie. Dodano, że w poniedziałek dostał on również powołanie na zgrupowanie kadry Kanady U-18.

Trudno sobie przypomnieć, czy kiedykolwiek wydarzyła się taka sytuacja. "Zawodnik otrzymał powołania od dwóch selekcjonerów jednocześnie. Z powodu nałożenia się terminów, musi jednak jednej z federacji odmówić" - przekazano, dodając, że Klukowski "zdecydował się ponownie pójść w ślady ojca i przyjąć zaproszenie z Ameryki Północnej".

Można powiedzieć, że Klukowski łączył dotąd występy dla obu drużyn narodowych. Ma przecież na koncie trzy mecze dla reprezentacji Polski U-18, natomiast wcześniej czterokrotnie zagrał dla Kanady, biorąc nawet udział w mistrzostwach świata do lat 17. Pochodzi on z iście międzynarodowej rodziny, gdyż mama jest Polką, natomiast tata Michael posiada kanadyjskie obywatelstwo i "polskie korzenie".

Antoni urodził się za to we francuskim Lille, a potem mieszkał również w Hiszpanii. Karierę rozpoczynał w Escoli Varsovia Warszawa, a następnie grał m.in. dla RCD Mallorca, Polonii Warszawa, Legii Warszawa oraz Pogoni Szczecin. Ojciec również był piłkarzem, który bronił barw choćby belgijskiego Club Brugge czy tureckiego MKE Ankaragucu.

Widzew po sześciu rozegranych meczach zajmuje dopiero dziewiąte miejsce w tabeli z dorobkiem siedmiu punktów. Do liderującej Wisły Płock traci już sześć pkt. Najbliższe spotkanie łódzka drużyna rozegra w niedzielę 31 sierpnia, kiedy zmierzy się na wyjeździe z Lechem Poznań.