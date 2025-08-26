Legenda reprezentacji reaguje na powrót Lewandowskiego do kadry. Króciutko

Robert Lewandowski dość szybko wyraził chęć powrotu do reprezentacji Polski. Rozmawiał już na ten temat z Janem Urbanem. Selekcjoner będzie też chciał rozwiązać kwestię opaski kapitańskiej oraz poprawić atmosferę w kadrze, która od czerwca jest zepsuta. Pojawiały się doniesienia, że nagły przyjazd Lewandowskiego na pożegnanie Kamila Grosickiego miał zniesmaczyć pozostałych kadrowiczów.

Dudek zabrał głos ws. powrotu Lewandowskiego

Zdaniem Jerzego Dudka informacje o spięciach w kadrze i niechęci wobec Lewandowskiego są przesadzone. Opierając się na własnych obserwacjach z bliska, ocenił, że nie ma złej krwi między napastnikiem FC Barcelony a pozostałymi.

- Byłem na jednym zgrupowaniu kadry, gdy prowadził ją Michał Probierz. Odniosłem wrażenie, że jest chemia między Robertem a innymi zawodnikami. Nie dostrzegłem jego izolacji - powiedział Dudek w rozmowie z WP SportoweFakty.

Były bramkarz Liverpoolu i Realu Madryt przekonuje, że jeśli atmosfera w reprezentacji ma się poprawić, to Lewandowski musi wykonać pierwszy krok w kierunku kadrowiczów. Wierzy, że Lewandowski zachowa się tutaj odpowiedzialnie i dojrzale.

- W tej danej sytuacji pierwszy krok musi zrobić Robert. On jest liderem, musi wziąć grupę, porozmawiać i wyjaśnić wszystkie niedomówienia. Dużo jest insynuacji w przestrzeni medialnej. Żyjemy w takim świecie, w którym każdy ma coś do powiedzenia. Trzeba pewne rzeczy omówić. Nie może być tak, że Robert wchodzi do szatni, siada naprzeciwko gościa, który rzekomo coś powiedział i nie rozmawiają na ten temat. Nie. Tu wszystko musi być wyjaśnione. Myślę, że Robert jest na tyle doświadczony, że będzie wiedział, jak tym zarządzać. - ocenił.

Według Dudka ważne jest w tym wszystkim, by Urban szybko zyskał zaufanie piłkarzy. Biorąc pod uwagę, że potrafi się z łatwością dogadać z innymi, nie powinien mieć z tym problemu.

- Selekcjoner ma dobrze rozwinięte umiejętności miękkie, potrafi się sprawnie komunikować i co ważne: dogadywać. Musi zbudować szkielet drużyny. Wtedy liderzy będą walczyli o trenera w szatni, o to, co zaproponował na treningach - skomentował.

Powołania na wrześniowe zgrupowanie zostaną ujawnione w piątek o godzinie 12:00. Reprezentacja Polski zagra 4 września z Holandią i 7 września z Finlandią.

