Oficjalnie: Legia ma nowego piłkarza! Iordanescu już zaciera ręce

Reprezentant Kosowa został wykupiony przez Spartę z rumuńskiego FC Rapid 1923 za 2 miliony euro. W nowym klubie występował w fazie głównej Ligi Mistrzów, choć zwykle wchodził na murawę z ławki rezerwowych. Ogólnie wystąpił w aż 45 spotkaniach Sparty, lecz uzbierał w nich zaledwie 1587 minut, co daje nieco ponad 35 minut na mecz. Innymi słowy, Krasniqi pełnił rolę typowego zawodnika do rotacji. W takim zadaniu strzelił 5 goli i zaliczył 5 asyst.

Legia potwierdziła transfer. "Wypożyczenie z opcją wykupu"

Mimo wszystko to duże nazwisko jak na warunki polskiej Ekstraklasy. Mowa o reprezentancie kraju, który w ubiegłym roku występował na najwyższym szczeblu europejskich pucharów.

- To inny skrzydłowy od tych, których mieliśmy dotychczas. Gra do przodu, bazuje na szybkości i akcjach indywidualnych. Gra również wertykalnie, z ciągiem na bramkę. To zawodnik, który miał problemy z regularnymi występami w Sparcie Praga, ale trener Iordanescu dobrze go zna jeszcze z ligi rumuńskiej, jego profil nam pasował i stąd zdecydowaliśmy się na wypożyczenie. Mam nadzieję, że wniesie nową, inną energię - powiedział dyrektor sportowy Legii Warszawa Michał Żewłakow, cytowany przez stronę klubu.

- Dziękuję za miłe powitanie w klubie. Czuje się świetnie, jestem podekscytowany, będąc tutaj, w największym klubie w Polsce. Będę chciał pokazać to co mam najlepsze, żeby pomóc drużynie, i mam nadzieję, że przywrócimy tytuł Legii. Moja główna pozycja to lewoskrzydłowy, ale mogę również występować na prawej stronie oraz w roli napastnika - stwierdził z kolei sam piłkarz, podkreślając swoją uniwersalność na boisku.

Legia przekazała też, że 26-latek został wypożyczony do Warszawy, ale klub zagwarantował sobie w kontrakcie opcję jego wykupu. Z racji ulubionej pozycji wydaje się, że Krasniqi będzie stanowił konkurencję dla biegającego po lewej stronie napadu Migouela Alfareli.

