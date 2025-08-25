Raków Częstochowa dał za niego milion. Teraz go oddaje

Raków Częstochowa pozostaje aktywny na rynku transferowym. Ekipa Marka Papszuna nie tylko kupuje, ale też oddaje. Latem pożegnali się już m.in. Gustav Berggren, Ben Lederman, Milan Rundić czy Dawid Drachal. Teraz szykuje się kolejne odejście.

Media: Młodzieżowy reprezentant Polski opuszcza Raków. Będzie wypożyczenie

W poniedziałek portal Weszło.com poinformował, że Raków wkrótce opuści Adam Basse. 17-latek ma trafić na wypożyczenie do spadkowicza z Ekstraklasy - Puszczy Niepołomice. - Pierwszoligowiec ustalił już warunki wypożyczenia młodzieżowego reprezentanta Polski, transfer czasowy wkrótce zostanie oficjalnie ogłoszony przez obydwie strony - czytamy.

Basse do Rakowa Częstochowa dołączył stosunkowo niedawno, bo w lutym tego roku. Klub zapłacił za niego aż milion euro i związał się z nim do 2027 r. Piłkarz mierzy aż 196 cm wzrostu i na co dzień gra jako napastnik. Urodził się w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie w Nowym Jorku i początkowo występował w amerykańskich juniorskich zespołach Curtis Warriors, Cedar Stars i New York City FC. Do Polski trafił w 2024 r., kiedy to pozyskał go Śląsk Wrocław. Basse zagrał też pięć meczów w reprezentacji Polski U-18 i strzelił w nich jednego gola.

17-letni talent szuka gry. Dostanie szansę w Puszczy?

W Śląsku udało mu się nawet zaliczyć debiut w Ekstraklasie. W sumie w najwyższej klasie rozgrywkowej zaliczył trzy występy. Potem został przeniesiony do drugiej drużyny. W Rakowe również nie przebił się do pierwszego zespołu. Całe poprzednie pół roku spędził w rezerwach. Być może więcej szans dostanie w ekipie Puszczy.

Ta w rozgrywkach I ligi jak na razie radzi sobie kiepsko. Zdobyła zaledwie pięć punków i w tabeli po siedmiu meczach zajmuje 16. pozycję. O miejsce w ataku Basse będzie rywalizował z wypożyczonym z Cracovii Kacprem Śmiglewskim, a także Japończykiem Kosei Iwao.

