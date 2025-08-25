Borek nie wytrzymał po słowach Urbana. "Dla mnie to jest śmiech"

- Nie będę podejmował decyzji, kto zostanie pierwszym bramkarzem - mówił nie tak dawno w wywiadzie dla RMF FM Jan Urban. Selekcjoner reprezentacji Polski zamierza powierzyć tę decyzję trenerom bramkarzy - Andrzejowi Dawidziukowi i Józefowi Młynarczykowi. Jednocześnie coraz głośniej słuchać spekulacje, że na pozycji bramkarza dojdzie do pewnej rewolucji. Do kadry ma wrócić Kamil Grabara, którego konsekwentnie pomijał Michał Probierz.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Fajdek mistrzem Polski 2025. "Jestem w stanie trenować"

Będzie powrót Grabary do reprezentacji Polski? Borek mówi wprost: "Nowe otwarcie"

Nie zaprzeczał temu także sam Urban. - Podoba mi się ten bramkarz. [...] Na pewno go sprawdzimy, dostanie swoją szansę - mówił pytany o zawodnika Wolfsburga. Do ewentualnego powołania Grabary na nadchodzące, wrześniowe zgrupowanie odniósł się także Mateusz Borek. - Wszystko jest możliwe. Jan Urban będzie chciał nowego otwarcia - zapowiedział w programie "Moc Futbolu" na Kanale Sportowym. Przy okazji postanowił jednak skrytykować nowego selekcjonera.

Borkowi nie spodobała się narracja o tym, że decyzję ws. wyboru bramkarza podejmą asystenci. - Ja za wiele rzeczy chwalę Jana Urbana, ale tego akurat nie rozumiem. Selekcjoner spycha trochę odpowiedzialność na trenerów bramkarzy Andrzeja Dawidziuka i Jana Młynarczyka. Chętnie bym zadał pytanie panu Dawidziukowi: "Dzisiaj pan tak chętnie powołuje Grabarę, a przed chwilą Michał Probierz nie chciał Grabary i pan się do tego przybijał? Że Grabara jest za słaby, żeby być jednym z trzech bramkarzy? A dzisiaj Andrzej Dawidziuk będzie mnie przekonywał, że Grabara jest świetnym bramkarzem, jednym z trzech najlepszych, a za chwilę to Dawidziuk wskaże, że Grabara będzie bronił w Rotterdamie" - oburzał się.

Borek od razu wytknął to Urbanowi. "To ci fachowcy uważali..."

Jego zdaniem za kadencji Michała Probierza nie było obiektywnych podstaw, by rezygnować z Grabary. -Przecież ten zawodnik się nie zmienił. Zagrał świetny sezon w Bundeslidze. Co się wydarzyło, że Grabara za chwilę będzie pierwszy albo drugi w hierarchii? - pytał.

Dlatego też zauważył, że przekaz Urbana jest dość mocno niespójny. - Dla mnie to jest śmiech. Jan Urban mówi tak: "zostawiam decyzję fachowcom, bo się nie znam na bramkarzach". To ci fachowcy uważali pół roku temu, że Grabara nie jest w trójce czy czwórce najlepszych polskich bramkarzy - podsumował.

Do tej pory Kamil Grabara w reprezentacji Polski rozegrał raptem jeden mecz. Działo się to w 2022 r. za kadencji Czesława Michniewicza. Golkiper wystąpił wówczas w wygranym 2:1 spotkaniu z Walią w Lidze Narodów.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU