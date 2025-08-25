Widzew Łódź dokonał w okresie transferowym wielu wzmocnień. Kibice mieli nadzieję, że Widzewiacy wrócą na należne im miejsce. Początek sezonu to jednak kompletne rozczarowanie. O ile jeszcze w trzech pierwszych spotkaniach PKO Ekstraklasy wywalczyli sześć punktów, o tyle w ostatnich trzech pojedynkach zdobyli tylko "oczko". Cierpliwość władz klubu wobec trenera szybko się skończyła. Żeljko Sopić został zwolniony!

Sopić nie mógł spać spokojnie

Już od kilku dni wokół Widzewa panowała gęsta atmosfera. Dziennikarze podejrzewali, że w najbliższym spotkaniu z Lechem Chorwat może grać o posadę.

W poniedziałek oliwy do ognia dolał Robert Dobrzycki, właściciel Widzewa. Jego wypowiedź sugerowała, że Sopić może szybko pożegnać się z posadą.

- Trener nigdy nie może spać spokojnie, no chyba, że ma super wyniki. Średnia punktów trenera Sopicia jest jaka jest. Indywidualnie wyglądamy nieźle. Chcemy prowadzić klub racjonalnie, ale wyniki sprawiają, że jest niespokojnie. To wszystko powoduje, że musimy myśleć o nowym trenerze - powiedział Dobrzycki cytowany przez serwis expressilustrowany.pl.

Widzew ma już następcę

Kilka godzin po wypowiedzi Dobrzyckiego Widzew oficjalnie podziękował Sopiciowi za współpracę. Wiemy również, że Widzew przedstawi nowego trenera podczas wtorkowej konferencji prasowej, którą zaplanowano na godz. 15:00.

Nie można wykluczyć, że drużynę przejmie dotychczasowy asystent Sopicia Patryk Czubak. Wcześniej występował już w tej roli w sezonie 2024/25 - tuż przed zatrudnieniem chorwackiego trenera. Wówczas Czubak zdobył z Widzewem cztery punkty w trzech meczach.

