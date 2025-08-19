Doigrali się. "UEFA jest wściekła"

Coraz częściej pojawiają się apele do UEFA, żeby Izrael został zawieszony - podobnie jak stało się to z Rosją po napaści tego kraju na Ukrainę. UEFA do tej pory nie podejmowała konkretnych działań w związku z działaniami Izraela w Strefie Gazy, ale to może się w końcu zmienić. Nawet szef europejskiej federacji - Aleksander Ceferin - przyznał ostatnio, że pytania o zawieszenie Izraela są zrozumiałe.
Takie sytuacje, jak te, których głównymi bohaterami byli kibice Maccabi Hajfa w meczu z Rakowem Częstochowa raczej nie pomagają izraelskiej piłce. A na tym się nie skończyło, bo już kilka dni później fani innego klubu - Hapoelu Beer Szewa - postanowili skierować swoją złość na UEFA. W trakcie meczu wywiesili transparent z napisem: "Są dwie rzeczy, które trzeba zniszczyć: UEFA i Hamas".
Teraz izraelski portal one.co.il informuje, że "UEFA jest wściekła". Dziennikarze przypominają, że wywieszając swój transparent, kibice Hapoelu chcieli zaprotestować przeciwko banerowi, który UEFA pokazała przed meczem o Superpuchar Europy. Napis głosił "Przestańcie zabijać dzieci – przestańcie zabijać cywilów", a w ceremonii otwarcia wzięły udział dzieci z obszarów objętych konfliktami - w tym z Palestyny.
Według one.co.il UEFA zażądała reakcji od izraelskiej federacji i europejscy działacze chcą być na bieżąco informowani o działaniach podjętych wobec klubu.
Do tej pory UEFA przymykała oko na działania Izraela w Palestynie i pozwalała klubom z tego kraju oraz reprezentacji na branie udziału w rozgrywkach międzynarodowych - ale tego rodzaju "wyczyny" kibiców izraelskich drużyn mogą sprawić, że europejska federacja w końcu postanowi zareagować.
