Tak Nicola Zalewski pożegnał się z klubem. Odpowiedziała mu legenda

Nicola Zalewski bardzo dobrze czuł się w Interze Mediolan. Kiedy szkoleniowcem drużyny był Simone Inzaghi, to zapowiadał, że chce by Polak został w klubie na kolejny sezon. Uznany trener zdecydował się jednak na odejście do saudyjskiego Al-Hilal, a jego miejsce zajął Cristian Chivu. Rumun zasugerował działaczom Interu, że Zalewski nie jest mu potrzebny. Reprezentant Polski za kwotę 17 mln euro przeszedł do Atalalanty Bergamo.

Piękne pożegnanie Zalewskiego z Interem

Mimo że Zalewski spędził w ekipie Nerrazzurrich tylko pół roku, to mocno zżył się z klubem. Pokazuje to jego pożegnalny wpis w mediach społecznościowych.

"Czy miasto, szatnia, grupa może stać się twoim domem w nieco ponad sześć miesięcy? Tak. Mediolan był tym dla mnie. Inter był dla mnie tym samym" - czytamy na profilu Zalewskiego na Instagramie.

"Od powitania w pierwszych minutach, przez wprowadzenie do zespołu, dostępność każdego kolegi z drużyny, po troskę ze strony kapitana. Interu nie da się opowiedzieć słowami. Trzeba go doświadczyć. Dziękuję wszystkim, dawałem z siebie wszystko w każdej minucie gry, w każdej sesji treningowej. Zawsze. Zaczyna się dla mnie nowe wyzwanie. Do widzenia, 'Nerazzurri'. Dziękuję za wszystko" - dodał.

Koledzy ubolewają nad odejściem Polaka

Pod wpisem 23-latka pojawiło się mnóstwo komentarzy. Za grę w barwach Interu dziękowali mu nie tylko kibice, ale także byli już koledzy z drużyny. Niektórzy przesyłali tylko emotikony, a inni wprost pisali, że będzie im brakować Zalewskiego.

"Będę za tobą tęsknić kolego. Powodzenia" - napisał Nicolo Barella.

"Powodzenia. I dzięki za wszystko!!! Godnie reprezentowałeś naszą koszulkę… a ten, kto ją godnie nosił, nigdy nie zostanie zapomniany" - to z kolei słowa Marco Materazziego, legendy Interu.

Zalewski rozegrał dla 20-krotnego mistrza Włoch 17 meczów. Strzelił jednego gola i zaliczył jedną asystę. Na boisku spędził 596 minut.