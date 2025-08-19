Wisła Kraków się nie zatrzymuje. Kolejny hitowy transfer o krok

Wisła Kraków doskonale rozpoczęła rozgrywki. Trudno nie odnieść wrażenia, że to może być właśnie ten sezon, w którym zespół powróci do ekstraklasy. Mariusz Jop stworzył prawdziwą maszynę, która w trzech spotkaniach zdobyła już 13 bramek. Imponuje formą nie kto inny, jak Angel Rodado, który strzelił pięć goli i po przedłużeniu kontraktu jest na najlepszej drodze do zostania legendą klubu.

Hitowy transfer Wisły Kraków. 12-krotny reprezentant kraju

Wisła Kraków gra bardzo dobrze, buduje przewagę, ale przede wszystkim chce wywalczyć awans do ekstraklasy. Aby tego dokonać, potrzebuje jeszcze nieco wzmocnić kadrę. Dziennikarz Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl poinformował we wtorek, że lada moment nowym piłkarzem krakowskiej drużyny zostanie Joshua Zimmerman.

Rzekomo piłkarz już dawno ustalił warunki kontraktu indywidualnego, natomiast kluby długo nie mogły dojść do porozumienia. "To już jednak przeszłość - według naszych informacji krakowianie dogadali się z Top Oss ws. warunków transakcji" - czytamy. 24-latek ma jeszcze w tym tygodniu przejść testy medyczne, po których zwiąże się z zespołem dwuletnią umową z opcją przedłużenia o kolejny rok. "Jest to transfer gotówkowy. Wisła zapłaci za piłkarza w ratach" - dodano.

Zimmerman grał w ostatnich latach właśnie dla drużyny TOP Oss na zapleczu Eredivisie. Łącznie wystąpił w jej barwach w 61 meczach, w których zdobył siedem bramek i zanotował dwie asysty. Od dłuższego czasu jest również regularnie powoływany do reprezentacji Curacao, dla której rozegrał już 12 meczów.

Dziennikarz dodał również, że lada moment piłkarzem Wisły zostanie również Ervin Omić, który jest bezrobotny, od kiedy wygasł jego kontrakt z Wolfsberger AC. Można zauważyć, że defensywny pomocnik występował w przeszłości w barwach młodzieżowych zespołów Juventusu, co z pewnością może zaowocować na polskich boiskach.

Wisła po czterech meczach ma na koncie komplet punktów. Najbliższe spotkanie rozegra za to już we wtorek 19 sierpnia, kiedy na wyjeździe zmierzy się ze Zniczem Pruszków. Ten dotąd zanotował pięć porażek i jest ostatni w lidze, bez choćby punktu.