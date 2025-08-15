Szef UEFA zabrał głos ws. wykluczenia Izraela z rozgrywek

Apele do UEFA o zawieszenie Izraela - czyli ukaranie tego państwa w taki sam sposób, jak ukarana została Rosja za wypowiedzenie wojny Ukrainie - pojawiają się od dawna. Wszystko przez zbrodnicze działania tego państwa w Strefie Gazy. Do tej pory europejska federacja milczała.

UEFA w końcu ukarze Izrael? Ceferin zabrał głos

To zaczęło się zmieniać w ostatnim czasie. Przed meczem o Superpuchar Europy UEFA zaprezentowała baner z jasnym przekazem: "Przestańcie zabijać dzieci – przestańcie zabijać cywilów", a w ceremonii otwarcia wzięły udział dzieci z Afganistanu, Iraku, Nigerii, Palestyny i Ukrainy. W czwartek 14 sierpnia szef UEFA Aleksander Ceferin pojawił się w słoweńskim programie telewizyjnym "Odmevi", gdzie został zapytany o najbliższą przyszłość Izraela w UEFA.

- Wielu ludzi zastanawia się, dlaczego Izrael, podobnie jak Rosja, nie jest zawieszony w rozgrywkach UEFA. Jak pan to wyjaśni? - spytano Ceferina.

- To słuszne pytanie. Co do zasady, nie jestem zwolennikiem zawieszania sportowców. W przypadku Rosji widzimy, że są zawieszeni od 3,5 roku, a wojna jest nawet gorsza niż była. Wiem, że jest tam wielu przeciwników reżimu, ale wciąż nie mogą grać. Zasadniczo jestem przeciwko zawieszaniu sportowców. Jednak w tym przypadku sport jest mocno przeplatany z polityką, a polityka ma bardzo duży wpływ - powiedział.

Ceferin został następnie wprost zapytany, czy UEFA zamierza zmienić swoją politykę ws. Izraela. - Bardzo trudno mi powiedzieć, co się stanie. Co do zasady uważam, że każdy sportowiec powinien mieć prawo rywalizować i inne problemy powinny być rozwiązywane inaczej - stwierdził.

Wygląda więc na to, że na razie UEFA nie planuje zdecydowanych ruchów w sprawie Izraela. Z drugiej strony Aleksander Ceferin sam przyznał, że presja polityczna może spowodować zmianę stanowiska organizacji - co już się stało w przeszłości z Rosją.

Po wczorajszym skandalu w meczu Maccabi Hajfa - Raków Częstochowa (0:2) reakcji UEFA wobec izraelskiego klubu domagało się wielu polskich kibiców, polityków oraz dziennikarzy. - Wyobrażam sobie sytuację, w której klub z Hajfy nie zagra w przyszłym roku w europejskich pucharach. I to nie z powodu wyniku sportowego, a z powodu tego, że to jest nieakceptowalne, jeżeli nie potrafią opanować garstki kibiców. Ten transparent wisiał bez reakcji przez dobrych kilkanaście minut. Trzeba żądać odpowiedniej reakcji UEFA i wszystkich odpowiedzialnych za to osób. To jest niewyobrażalny skandal i trzeba doprowadzić do surowych konsekwencji - stwierdził Wojciech Cygan z Rakowa Częstochowa.