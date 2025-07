Niewiarygodne! Leo Messi "sprzedany" za blisko 2 miliony dolarów

Lionel Messi po powrocie z nieudanych Klubowych Mistrzostw Świata dokonuje niesamowitych rzeczy na boiskach MLS. W ostatnich pięciu spotkaniach zdobył osiem bramek i zanotował trzy asysty! Można powiedzieć, że dokonał tego nawet w czterech meczach, gdyż z FC Cincinnati cały zespół zagrał fatalnie i boleśnie poległ 0:3. Wielu uważa, że forma Messiego to nic nadzwyczajnego, natomiast ukraiński portal Tribuna śmiało zadeklarował, że "Messi wraca do walki o Złotą Piłkę".

Messi sprzedany za 1,87 mln dolarów. Niewiarygodne

Amerykański artysta wizualny Refik Anadol spędził wiele tygodni, by przy użyciu maszyn oraz sztucznej inteligencji stworzyć jedyny w swoim rodzaju projekt sztuki cyfrowej. Miał on na celu zrekonstruować ulubionego gola Leo Messiego przeciwko Manchesterowi United w finale LM w 2009 roku. "Wykorzystując sztuczną inteligencję, dane biometryczne i wizualizację kinetyczną, Anadol przekształcił ten moment w ośmiominutowe, wielozmysłowe doświadczenie" - pisze "Mundo Deportivo".

Niedługo trzeba było czekać na reakcję Argentyńczyka. "Myślę, że efekt jest spektakularny. Mam nadzieję, że pomoże wielu ludziom" - skomentował. Praca została zaprezentowana w nowojorskim domu aukcyjnym Christie's. I tam właśnie została przeprowadzona aukcja, która zakończyła się we wtorek. Dziennik "The Athletic" poinformował, że cyfrowe dzieło sprzedano tajemniczemu nabywcy za 1,87 mln dolarów.

Tuż przed akcją Anadol zapowiedział, że nie chce, by praca wpadła w prywatne ręce. - To nie spotkanie artysty z artystą, to spotkanie sportu ze sztuką. I to właśnie czyni ją tak świeżą i wyrazistą - przyznał. Cały dochód z aukcji zostanie przekazany fundacji Inter Miami CF, która planuje przeznaczyć fundusze na wsparcie różnych inicjatyw charytatywnych. Obejmuje to partnerstwo z UNICEF-em, którego celem jest teraz wzmocnienie programów edukacyjnych w Argentynie, Meksyku, Salwadorze, Hondurasie i na Haiti.

Wielu fanów może zapewne zastanawiać się, dlaczego Messi wybrał akurat tego gola. Piłkarz nie miał jednak wątpliwości. - Trudno wybrać tylko jednego, było ich tak wiele - powiedział ekipie, która jakiś czas temu przeprowadziła z nim wywiad. - Ten gol jest moim ulubionym. Był najpiękniejszy i najbardziej wyjątkowy. Była to główka, wyskoczyłem naprawdę wysoko, co rzadko mi się zdarza - tłumaczył.

Głos po aukcji zabrała też kuratorka Ximena Caminos. - To niezwykle wzruszające widzieć dzieło sztuki, które zrodziło się z najcenniejszej zdobyczy Messiego, nie tylko urzekając tysiące zwiedzających, ale także generując istotne wsparcie dla edukacji dzieci w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach - podsumowała.