Co za sensacja w el. Ligi Mistrzów. Takiego wyniku nikt się nie spodziwał!

Trwa druga runda eliminacji do piłkarskiej Ligi Mistrzów. We wtorek do gry przystąpił m.in. Lech Poznań, który bardzo pewnie pokonał przed własną publicznością islandzki Breidablik aż 7:1. Emocji nie zabrakło także w innych spotkaniach. Największą niespodziankę sprawiła Shkendija Tetowo.

Dramat FCSB! Niebywałe, z kim przegrali w el. do Ligi Mistrzów

Mistrzowie Macedonii Północnej jeszcze nigdy w historii nie awansowali fazy grupowej czy też ligowej żadnego z europejskich pucharów. W kwalifikacjach do Ligi Mistrzów co najwyżej zaszli do trzeciej rundy. W 2018 r. pokonał ich wówczas RB Salzburg. Teraz jednak klub jest o krok od wyeliminowania zdecydowanego faworyta.

W pierwszym spotkaniu II rundy nieoczekiwanie pokonała u siebie mistrza Rumunii - FCSB, a więc dawną Steauę Bukareszt (byłego triumfatora Pucharu Europy i wielokrotnego uczestnika Ligi Mistrzów). Chociaż to goście mieli zdecydowaną przewagę - oddali 21 strzałów przy zaledwie 9 po stronie rywala - ostatecznie nie byli w stanie strzelić gola. O zwycięstwie rywala zadecydowało jedno trafienie.

Dwie czerwone kartki i tylko jeden gol. Absolutna niespodzianka w Macedonii

W 65. minucie Shkendija miała rzut wolny z dalszej odległości. Piłka trafiła jednak w mur. Na szczęście dla Macedończyków odbiła się pod nogi Aleksandra Trumciego, który posłał niebezpieczną centrę w pole karne. A w nim najlepiej odnalazł się Adamu Alhassan. Nigeryjski pomocnik wyskoczył do główki i przymierzył idealnie w okienko.

Wynik 1:0 utrzymał się do samego końca. Wcześniej jednak po obu stronach było bardzo nerwowo. W 70. minucie czerwoną kartkę obejrzał Kamer Qaka i Shkendija kończyła mecz w "10". Po dziewięciu minutach siły się jednak wyrównały, bo z boiska wyleciał również Florin Tanase.

Aby Shkendija wywalczyła awans do III rundy, musi co najmniej zremisować w rewanżu. A ten planowany jest na środę 30 czerwca w Bukareszcie. Zwycięzca tej konfrontacji zmierzy się następnie z irlandzkim Shelbourne lub Karabachem Agdam z Azerbejdżanu.