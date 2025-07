Wielki powrót! 41-krotny reprezentant Polski ma trafić do Ekstraklasy

We wtorek Atlanta United poinformowała w komunikacie, że Mateusz Klich nie będzie bronił barw tego zespołu dłużej. Reprezentant Polski zwolnił status gracza o statusie International. Klich zagrał 16 meczów w barwach Atlanty, w których zanotował jedną asystę. Teraz Klich trafił na listę zawodników, których może podpisać dowolny klub MLS, a jeżeli nikt się po niego nie zgłosi, to po 48 godzinach staje się wolnym zawodnikiem na całym rynku transferowym. Chyba jest już jasne, gdzie Klich będzie kontynuował karierę.

Klich wróci do Cracovii? Za moment będzie dostępny na rynku transferowym

Portal meczyki.pl informuje, że od czwartku Klich będzie dostępny na rynku transferowym. Były pomocnik Leeds United ma wrócić do Cracovii po czternastu latach przerwy. Klich grał dla Cracovii w latach 2003-2011, a latem 2011 r. odchodził z tego klubu do Wolfsburga za 1,5 mln euro. W ten sposób jego kariera może się spiąć piękną klamrą, bo można założyć ze sporym prawdopodobieństwem, że to będzie jego ostatni kontrakt w karierze.

Cracovia starała się o angaż Klicha już pod koniec zeszłego roku, ale wtedy pomocnik przeniósł się z DC United do Atlanty United. - Powiedziałem w jednym z wywiadów, że polecę nawet po niego do Stanów Zjednoczonych. I nadal to podtrzymuję, żebym to zrobił z miłą chęcią. Uważam, że to jest świetny zawodnik, to byłoby bardzo duże wzmocnienie szatni. Bardzo bym chciał - opowiadał Mateusz Dróżdż, prezes Cracovii w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą.

Już w 2022 r. Klich mówił otwarcie o chęci powrotu do Cracovii. - Może pożegnam się z piłką w barwach Cracovii, z której ruszyłem w świat? Tym bardziej że z Magdą zdecydowaliśmy się zamieszkać w Krakowie, więc tak czy inaczej, wrócę do tego miasta. Już dziś wiem, że będzie mi brakowało szatni, dlatego na koniec grania spróbuję wdrożyć hasło 'Teraz Polska'. Mam nadzieję, że kiedy wrócę, pojawią się opcje - opowiadał Klich.

Klich zagrał 58 meczów w barwach Cracovii, w których strzelił pięć goli i zanotował dwanaście asyst. Po odejściu z Ekstraklasy grał dla takich klubów, jak Wolfsburg (2011-2015), PEC Zwolle (2013-2014), FC Kaiserslautern (2015-2016), Twente FC (2016-2017), Leeds United (2017-2023), Utrecht (2018), DC United (2023-2024) i Atlanta United (2024-2025).

Cracovia zaczęła nowy sezon Ekstraklasy wyśmienicie, bo wygrała 4:1 z Lechem Poznań po dublecie Ajdina Hasicia, a także trafieniach Filipa Stojilkovicia i Martina Minczewa. To był też oficjalny debiut Luki Elsnera w roli trenera Cracovii.