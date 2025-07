Nowy numer 9 Barcelony? Flick może odsunąć Lewandowskiego!

Jeszcze niedawno nikt nie wyobrażał sobie Marcusa Rashforda w innym klubie niż Manchester United. Od czasu świetnego sezonu 2022/2023 (30 bramek we wszystkich rozgrywkach), jego forma jednak znacząco spadła. Anglik regularnie zawodził rodzimy klub, aż ten stracił do niego cierpliwość. W połowie ubiegłych rozgrywek napastnik został wypożyczony do Aston Villi, gdzie prezentował się dobrze, ale nie na tyle, żeby przekonać do siebie Rubena Amorima.

Marcus Rashford kontra Robert Lewandowski? Nadchodzi rywalizacja w FC Barcelonie?

Parę dni temu stało się jasne, że Rashford ponownie trafi na wypożyczenie. Choć Anglik nie został jeszcze formalnie zawodnikiem FC Barcelony, to według mediów przeszedł testy medyczne i lada moment możemy spodziewać się oficjalnego komunikatu w jego sprawie. 27-latek będzie trzecim transferem mistrza Hiszpanii w tym okienku - po Joanie Garcii oraz Roonym Bardghjim.

Jaką rolę Rashford będzie jednak pełnił w Barcy? W przeszłości grał przede wszystkim na pozycji lewoskrzydłowego, ale zdarzało mu się też występować na prawej flance oraz środku ataku. Uniwersalność 27-latka analizowali angielscy dziennikarze przepytywani przez kataloński "Sport". Jeden z nich, Jake Stokes, powiedział: - Chciałbym, żeby Flick wystawiał Rashforda na dziewiątce. Gracz United jest świetny na lewej stronie i byłby tam znakomitym wyborem, ale ma znacznie wyższy sufit jako środkowy napastnik.

Pozostali eksperci nie byli jednak przekonani, czy Rashford stanowiłby dobrą alternatywę dla Lewandowskiego i skłaniali się raczej przy trzymaniu go na skrzydle. - Występował na środku ataku w przeszłości, ale nie dostanie tej pozycji, kiedy Barca ma Lewego. Byłoby lepiej, gdyby grał na skrzydle i ścinał do środka, tak jak to robił w przeszłości - stwierdził James Young na łamach "Sportu".

W katalońskiej gazecie pojawiła się też opinia, że Hansi Flick może rotować środkiem ataku. I w zależności od taktyki czy rywala wybierać między Lewandowskim a Rashfordem. - Prawdopodobnie (Rashford) będzie zmiennikiem Raphinhi, ale to interesujące, czy Flick ma na niego plan jako środkowego napastnika, który zaoferuje mu inne atuty niż Lewandowski - stwierdził dziennikarz Callum Ewing.

Już wkrótce przekonamy się, czy w Barcelonie faktycznie stworzy się rywalizacja między Polakiem a Anglikiem. Ekipa Lewandowskiego rozpocznie sezon La Ligi 16 sierpnia, meczem z RCD Mallorca.