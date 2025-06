Barcelona pokazała nagranie. "Nie dla Lewego"

- Myślę, że mam wystarczająco dużo czasu, żeby zdecydować, co chcę robić po następnym sezonie. Mogę grać na tym samym poziomie co w zeszłym sezonie, ale taki jest futbol. Jest jeszcze coś poza piłką nożną, co może ostatecznie zmienić to, co mam w głowie - powiedział w czerwcu Robert Lewandowski. Tym samym dał do zrozumienia, że do 2026 roku nie zamierza niczego zmieniać i mimo że ostatnio pojawiły się oferty z Arabii Saudyjskiej, pragnie zostać w FC Barcelonie.

FC Barcelona nie przeszła obojętnie wobec nagrania Lewandowskiego. "Wiek to tylko liczba"

Aby odpowiednio przygotować się do nadchodzącego sezonu, 36-latek nie traci czasu i już podczas wakacji zdecydował się powrócić do treningów z piłką. "Tryb treningowy: aktywowany" - przekazał, publikując nagranie z jednego z tureckich boisk. Następnego dnia wymownie zareagowała na to FC Barcelona.

"Wakacyjny czas? Nie dla Lewego" - napisano, udostępniając na portalu X poniedziałkowe wideo zamieszczone przez naszego zawodnika. W nieco ponad godzinę zgromadziło ono już 83 tys. wyświetleń. "Wiek to dla niego tylko liczba", "40 goli w przyszłym sezonie, zapiszcie sobie", "najlepszy napastnik na świecie", "praca nigdy się nie kończy", "prawdziwe legendy nie biorą urlopów" - czytamy w komentarzach.

Na to wideo zareagowały również hiszpańskie media. "Lewandowski się nie zatrzymuje" - czytamy w "Marce". "Polak chce rozpocząć okres przygotowawczy w jak najlepszej kondycji i pokazał swoją intensywność na treningu minionego popołudnia" - dodano.

"Lewandowski jest gotowy, aby z pełną parą rozpocząć przygotowania do sezonu" - tak brzmiał z kolei nagłówek katalońskiego "Sportu". "Polak stawia czoła nadchodzącemu sezonowi z nadzieją, że znów będzie gwiazdą po spektakularnym sezonie, w którym strzelił 42 gole i zaliczył trzy asysty w pierwszych rozgrywkach pod wodzą Flicka w Barcelonie" - uzupełniono.

FC Barcelona rozpocznie przygotowania do nadchodzącego sezonu 13 lipca. Niedługo potem czeka ją Asian Tour, podczas którego rozegra sparingi z Vissel Kobe (27 lipca), koreańskim FC Seoul (31 lipca) oraz Daegu FC (4 sierpnia).