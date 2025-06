A jednak. "Nowy Messi" odejdzie z Barcelony

FC Barcelona w minionym sezonie wygrała mistrzostwo, puchar i superpuchar Hiszpanii. Całkowicie zdominowała rozgrywki krajowe, a spora w tym zasługa ataku: Roberta Lewandowskiego, Raphinhii i Lamine'a Yamala. Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że w takiej wyliczance będzie można wymienić nazwisko Ansu Fatiego. Jego kariera potoczyła się jednak znacznie gorzej, niż wielu mogło przypuszczać. Dziś piłkarz, którego kiedyś nazywano "nowym Messim", jest na wylocie z klubu.

Był nadzieją Barcelony. Wkrótce może z niej odejść

"Z tego co rozumiem, AS Monaco planuje przeprowadzenie badań medycznych Ansu Fatiego w tym tygodniu. Monaco i Barcelona dopinają szczegóły umowy wypożyczenia z klauzulą opcji wykupu. Here we go, nadal oczekiwane wkrótce" - napisał na swoim profilu na portalu X znany włoski dziennikarz Fabrizio Romano.

Swego czasu o Fatim mówiło się, że to następca Lionela Messiego. Bardzo szybko zadebiutował w pierwszym zespole FC Barcelony. Był tym, kim niedawno stał się Lamine Yamal. Kontuzje zniszczyły karierę Fatiego, który był nawet wypożyczany do Brighton & Hove Albion. Anglii jednak nie podbił. Czas pokaże, czy momentem zwrotnym w jego karierze okaże się transfer do Monaco.

Fati to 10-krotny reprezentant Hiszpanii, dla której zdobył dwa gole. Ostatni raz w kadrze wystąpił jednak w październiku 2023 roku. Podczas swojej dotychczasowej kariery rozegrał w FC Barcelonie 123 mecze, zdobył w nich 29 goli i zaliczył osiem asyst. W poprzednim sezonie ligowym zanotował zaledwie 232 minuty.