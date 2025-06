"Nowy Szczęsny" zmienia jednego giganta na drugiego. Wieloletni kontrakt

Dzięki transferom do Włoch w bardzo młodym wieku swoje umiejętności mogli rozwinąć m.in. Piotr Zieliński czy Bartosz Salamon, a także Dariusz Stalmach, który zimą przeszedł z AC Milan do Magdeburga. Ale jest jeszcze jeden Polak, który zachwyca w swojej grupie wiekowej.

Polski talent przechodzi z Juventusu do Romy

Włosi są pod wrażeniem umiejętności 18-letniego bramkarza, Radosława Żeleznego. Trafił do drużyny Juventusu U17 z FC Wrocław Academy w 2022 r. Po niecałym roku przesunięto go do zespołu "Starej Damy" U19. W Primaverze przykuł uwagę, uważany jest za najlepszego golkipera na tym poziomie rozgrywek. Według najnowszych wieści AS Roma skorzystała okazji i wyciągnęła Polaka z Turynu.

Jak podaje Gianluca Di Marzio, Roma skorzystała z faktu, że Żelezny nie będzie miał od lipca ważnej umowy z Juventusem. Zaoferowała mu konkretne warunki, zarysowała dokładny plan na jego rozwój.

Celem klubu jest maksymalizacja potencjału polskiego bramkarza. Ma trenować z pierwszym zespołem Romy i być trzecim golkiperem w hierarchii, za Mile Svilarem i Pierluigim Gollinim. Wskoczyłby przed wychowanka Romy i swojego równolatka, Renato Marina. Miałby też pewny pierwszy skład w drużynie rezerw.

Według Tomasza Włodarczyka z "Meczyków" 18-latek podpisze z drużyną "Giallorossich" czteroletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Radosław Żelezny ma 193 cm wzrostu, jest lewonożnym zawodnikiem. Włosi szczególnie cenią sobie jego umiejętności gry nogami, mają być na wyjątkowo wysokim poziomie. Zagrał w tym sezonie w 21 meczach w Primaverze, trzykrotnie zachował czyste konto. Zanotował też dwa występy w Lidze Młodzeżowej UEFA, w jednym nie wpuścił ani jednej bramki.