Stało się! PZPN ogłasza wyczekiwana zmiany. "Wreszcie"

Od sezonu 19/20 w Ekstraklasie obowiązywał przepis o młodzieżowcu, który nakazywał grę zawodnikiem do lat 21. Potrzeba było 3000 minut, by spełnić wymagany limit, a w przypadku jego niewypełnienia można było otrzymać karę od 500 tys. do 3 mln złotych. W połowie stycznia br. PZPN zniósł tę regulację. - Gra ma być nagrodą, nie nakazem. Nie będziemy karać klubów, jeśli zawodnicy młodzieżowi nie wypełnią limitu rozegranych minut - mówił prezes PZPN Cezary Kulesza. A to nie koniec zmian w przepisach.

Zmiany ws. młodzieżowców. Specjalna uchwała PZPN. "Młodzieżowiec 2.0"

PZPN poinformował w komunikacie o wprowadzeniu programu "Młodzieżowiec 2.0", który zastąpi Pro Junior System. Federacja przyznała na ten program pulę nagród w wysokości 28 mln złotych. 10 mln będzie przeznaczonych na kluby Ekstraklasy, 12 mln - na I ligę, a 6 mln - na II ligę.

Najważniejsza jest tutaj zmiana podziału środków. Do tej pory nagradzane były zespoły z miejsc 1-7 w Pro Junior System, a teraz pula będzie rozdzielona na wszystkie kluby, ale proporcjonalnie do zdobytych punktów we wspomnianym programie.

Poza tym, w ramach programu "Młodzieżowiec 2.0", kluby już nie będą nagradzane tylko za minuty młodzieżowców w ligach krajowych. Teraz profit będzie też z minut w reprezentacji Polski (seniorskiej lub U-21), w europejskich pucharach, w Pucharze Polski, a także z minut zawodników wypożyczonych w klubach Ekstraklasy, 1., 2. i 3. ligi.

Wychowankowie o dłuższym stażu w klubie będą też traktowani z wyższym mnożnikiem punktowym. Do tej pory zawodnicy szkoleni przez trzy lata w danym klubie mieli mnożnik x2. Za każdy dodatkowy rok mnożnik wzrasta o 0,1, np. zawodnik szkolący się cztery lata w klubie X ma mnożnik punktowy 2,1. "WRESZCIE" - napisał Przemysław Langier z goal.pl.

"Klasyfikacja końcowa ogłaszana jest nie później niż 10 dni po zakończeniu rozgrywek danej klasy lub czerwcowego okienka FIFA. Celem Programu jest promowanie i wspieranie jakości szkolenia w klubach Ekstraklasy, 1. ligi i 2. ligi poprzez premiowanie występów młodzieżowców, a w szczególności wychowanków, w rozgrywkach seniorów" - czytamy w uchwale PZPN, którą można przeczytać TUTAJ.

Nowy sezon Ekstraklasy 25/26 rozpocznie się w dniach 18-21 lipca, a ostatnie mecze są przewidziane na 23 maja 2026 r.