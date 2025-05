Ależ zwrot ws. Floriana Wirtza! Kolejny gigant ustawił się w kolejce

Florian Wirtz może podzielić los Xabiego Alonso i niedługo pożegnać z się z Bayerem Leverkusen. Reprezentant Niemiec przyciąga zainteresowanie absolutnie topowych klubów, żądnych podpisać z nim kontrakt.

REKLAMA

Zobacz wideo Szymon Marciniak winnym porażki Barcelony? Kosecki: Oni są wiecznie obrażeni

Florian Wirtz rozmawia z kolejnym gigantem. "Spotkanie było zaplanowane"

Dopiero co wielkim faworytem do pozyskania 21-latka wydawał się Bayern Monachium, jednak we wtorek 13 maja piłkarz został przyłapany na lotnisku, wracając z rozmów z Manchesterem City. I jeszcze jednym angielskim potentatem, co wyszło dopiero w środę.

Jak ujawnił portal cfbayerninsider.com, Wirtz i jego otoczenie na Wyspach Brytyjskich spotkali się również z przedstawicielami Liverpoolu. "Należy zauważyć, że to spotkanie było zaplanowane, a nie spontaniczne" - czytamy. Czy to oznacza hitowy transfer do nowych mistrzów Anglii?

Florian Wirtz dołączy do Liverpoolu? "Ma inne priorytety"

Niekoniecznie, gdyż pomocnik wydaje się zajmować dalsze miejsce na klubowej liście życzeń. "Liverpool ma inne, jasne priorytety, którymi musi się zająć" - podkreślono. O jakich ruchach mowa? Choćby sprowadzeniu środkowego napastnika.

Z czasem kolejne informacje przekazał serwis The Athletic. "Liverpool skontaktował się z przedstawicielami Wirtza, aby wyrazić zainteresowanie zakontraktowaniem go, jeśli opuści Bayer Leverkusen i będzie chciał przenieść się do Anglii". Wszystko rozbija się o to, że "nie jest jasne, czy Wirtz zamierza opuścić drużynę lub kraj, w którym obecnie gra".

Zobacz też: Szczęsny może mieć spory problem. Oto co szykuje Flick

Poza dwoma angielskimi gigantami oraz Bayernem o Floriana Wirtza zabiega również Real Madryt, czyli klub, który najpewniej przejmie Xabi Alonso. Obaj panowie od 2,5 roku współpracują w Bayerze Leverkusen (przed nimi jeszcze jeden wspólny mecz), z którymi zdobyli mistrzostwo i wicemistrzostwo Niemiec, krajowy puchar i superpuchar oraz zagrali w finale Ligi Europy.