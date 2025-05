Legia Warszawa wykonała plan minimum i na pewno wystąpi w przyszłym sezonie w europejskich pucharach. Taką gwarancję dał jej triumf w Pucharze Polski. W wielkim finale 2 maja na Stadionie Narodowym ekipa Goncalo Feio pokonała Pogoń Szczecin 4:3. Ten sukces oznacza, że Legia przystąpi do eliminacji do Ligi Europy. Otwartą kwestią pozostawało jedynie, od której rundy zacznie.

Szachtar Doniec z Pucharem Ukrainy. Straci na tym... Legia Warszawa

W najlepszym wypadku Legia mogła oszczędzić sobie dwóch spotkań w ramach pierwszej rundy i od razu przejść do drugiej. Zależało to jednak od końcowych rozstrzygnięć w Lidze Konferencji i w rozgrywkach krajowych w innych państwach w Europie. W artykule na Sport.pl dziennikarz Bartosz Naus podał wszystkie warunki, jakie musiały się spełnić, aby taki scenariusz się zrealizował. Jednym z nich było to, by Szachtar przegrał finał Pucharu Ukrainy z Dynamem Kijów. Tak się niestety nie stało.

Zespół z Doniecka co prawda przegrywał w środowym finale 0:1 po golu Andrija Jarmołenki, ale w drugiej połowie odrobił straty. Gola na 1:1 strzelił Kaua Elias, dzięki czemu doprowadził do dogrywki. W niej bramek się nie doczekaliśmy i o rozstrzygnięciu zadecydowały rzuty karne. Obydwie drużyny były bezbłędne aż do szóstej serii, w której pomylił się piłkarz Dynama - Ołeksandr Karawajew i trofeum przypadło Szachtarowi.

Wszystko jasne ws. Legii Warszawa. To wtedy zacznie eliminacje do LE

Taki scenariusz ostatecznie rozwiał więc nadzieje Legionistów. - Legia rozpocznie eliminacje LE od I rundy. Nie ma już możliwości startu od II. Szachtar zdobył Puchar Ukrainy i też zakwalifikował się do tej fazy. Jeżeli w eliminacjach LE wystąpią przesunięcia, to on lub Dinamo Zagrzeb będzie zaczynał później z uwagi na wysoki współczynnik - poinformował na platformie X Jan Sikorski.

Piotr Klimek zauważył zaś, że wśród potencjalnych rywali Legii w I rundzie na ten moment są: Aris Limassol, Milsami, Hammarby, Levski Sofia, Zira, Ilves, Aktobe oraz Prisztina.

Pierwszy mecz eliminacyjnym warszawiacy rozegrają 10 lipca 2025 r. Rewanż odbędzie się tydzień później.